Ямочный ремонт будет выполнен на основных магистралях Нижнего Новгорода до 15 мая

У ранней весны есть не только плюсы – как это часто бывает, снег в Нижнем Новгороде сошел вместе с асфальтом. В последнее время нижегородцы все чаще обнаруживают на хорошо знакомых маршрутах все новые и новые ямы. «Комсомолка» выяснила, когда же начнется ямочный ремонт на дорогах города.

Как оказалось, для ямочного ремонта даже необязательно ждать теплого сезона – он должен проводиться круглогодично. Зимой для этого должен использоваться холодный или литой асфальт, а весной – горячие асфальтобетонные смеси. Правда, у нас явно что-то идет не так: выбоины на дорогах никто не торопится заделывать, а последствия ремонта коммунальных сетей чаще просто наспех выкладывают брусчаткой.

- Массовое таяние снега и льда весной приводит к переувлажнению дорожной одежды, вода проникает в поры, а многократные «переходы через ноль» неизбежно приводят к разрушению дороги. Для минимизации этих рисков дорожные организации убирают снежные валы с обочин и откосов, откачивают воду. Ямочный ремонт – мера вынужденная и временная, - подчеркнули в департаменте дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.

Сейчас районные администрации уже готовят предварительные перечни автомобильных дорог, которые следует отремонтировать в первую очередь. В срок до 15 мая в порядок должны быть приведены дороги с высокой интенсивностью дорожного движения и наличием маршрутов общественного транспорта. А с 15 мая и до конца сезона будет проводиться ремонт менее популярных дорог, а также внутриквартальных проездов. Кроме того, грунтовые дороги в частном секторе будут ремонтироваться с применением гранулята.

- При этом на дорогах, включенных в программу «Безопасные и качественные автомобильные дороги – 2020», ямочный ремонт выполняться не будет – это нецелесообразно, - отметили в департаменте. – Для обеспечения безопасности дорожного движения на таких участках будут выполнены работы по устранению крупных выбоин до начала проведения ремонтных работ.