2020-02-26T17:26:38+03:00
Общество

«Расстрельный остров»: Епархия планирует возвести на Мочальном острове «Нижегородскую Голгофу»

Архитектурный совет региона одобрил концепцию мемориального комплекса
Елена КАРАЛ
Поделиться:
«Расстрельный остров»: Епархия планирует возвести на Мочальном острове «Нижегородскую Голгофу» ФОТО: группа "Мочальный остров - Нижегородская Голгофа" 2019"«Расстрельный остров»: Епархия планирует возвести на Мочальном острове «Нижегородскую Голгофу» ФОТО: группа "Мочальный остров - Нижегородская Голгофа" 2019"
Изменить размер текста:

Инвестиционный совет при губернаторе еще 17 марта 2017 года одобрил заявку на выделение 23 гектаров земли Мочального острова в Борской пойме для проекта «Мемориальный комплекс «Нижегородская Голгофа». И вот, спустя три года, идею создания мемориального комплекса одобрил Архитектурный совет Нижегородской области. Его концепцию представила на заседании 22 января Нижегородская епархия.

Эскиз комплекса «Нижегородская Голгофа». ФОТО: департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области

Эскиз комплекса «Нижегородская Голгофа». ФОТО: департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области

Мочальный остров печально известен: с осени 1918 года он использовался большевиками для расстрелов репрессированного духовенства и мирян. После покушения на Ленина в Москве и убийства председателя Петроградской ЧК Моисея Урицкого 30 сентября 1918 года на острове были расстреляны 38 человек. Среди казненных людей числятся имена настоятеля Оранского монастыря архимандрита Августина (Пятницкого) и настоятеля церкви в честь Казанской иконы Божией Матери протоиерея Николая Орловского. Некоторые из расстрелянных людей в 2000 году были причислены к сонму новомучеников и исповедников Церкви Русской.

Как сообщили в Нижегородской епархии, сегодня на острове уже установлен каменный крест в память о погибших. Ежегодно 30 сентября сюда приезжают родственники пострадавших и просто прихожане нижегородских храмов. В день памяти святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии они молятся, поминая жертв массовых казней.

30 сентября на остров приезжают родственники пострадавших, чтобы помолиться ФОТО: группа "Мочальный остров - Нижегородская Голгофа"

30 сентября на остров приезжают родственники пострадавших, чтобы помолиться ФОТО: группа "Мочальный остров - Нижегородская Голгофа"

На Мочальном острове запланировано строительство мемориального комплекса, состоящего из храма-часовни, пристани и памятника жертвам террора. Кроме того, Нижегородская епархия планирует объявить конкурс по проекту благоустройства территории острова.

Члены Архитектурного совета поддержали проект при условии, что будут учтены требования инженерной противопаводковой защиты и транспортной доступности объекта. Кроме того, в обязательном порядке должны быть проведены публичные слушания, которые и прошли 18 февраля.

Не все согласились с представленным проектом. Так, местные экологи заявили, что вся Борская пойма, включая Мочальный остров, должны получить статус особо охраняемой территории. Об этом сообщил один из участников слушаний Дмитрий Виноградов. Он также написал в одном из пабликов, что активисты не против строительства храма или часовни, но не одобряют выделения епархии слишком большой, по их мнению, территории.

- Религиозная организация решила, что им нужно использовать больше половины Мочального острова для своих нужд, в том числе для строительства там храма. Что еще они планируют построить на двадцати трех гектарах площади, неизвестно. Ранее под религиозное использование уже было предоставлено 0,4 га, чего вполне достаточно для строительства храма или часовни, но им этой земли оказалось мало, - написал Дмитрий Виноградов.

Сегодня на острове установлен каменный крест в память о расстрелянных людях. ФОТО: группа "Мочальный остров - Нижегородская Голгофа"

Сегодня на острове установлен каменный крест в память о расстрелянных людях. ФОТО: группа "Мочальный остров - Нижегородская Голгофа"

Как пояснили в епархии, запрашиваемая площадь в 23 гектара обусловлена тем, что расстрелы людей совершались на всем острове.

- Кровью невинно убитых пропитана земля Мочального. Поэтому вся территория этого места является памятником жертвам террора. Совершенно недопустимо возведение на острове иных объектов, кроме мемориального храма-часовни, а также проведение развлекательных мероприятий. Сохранить память об историческом прошлом народа, почтить невинно пострадавших, показать современным людям пример стойкости в православной вере – вот те задачи, которые призван решить проект «Нижегородская Голгофа», - сообщили в епархии.

Учитывая результаты слушаний, предоставить разрешение на использование земли должна администрация города Бор. Кроме того, с итогами обсуждений ознакомится комиссия по вопросам землепользования и застройки Нижегородской области. Но пока протокол слушаний в адрес департамента градостроительной деятельности и развития агломераций региона не поступил.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Спецкор «КП» Дарья Асламова в карантине из-за коронавируса: К вернувшимся из Китая врачи приезжают вместе с полицией
Наш журналист всю прошлую неделю передавала репортажи из охваченного эпидемией Пекина. А когда вернулась домой - попала в строгий карантин в Москве и столкнулась с кучей проблем [видео]
Николай Лешков: «Победа — это заслуга не только тех, кто был на фронте, но и детей войны, тружеников тыла»
Председатель НРО Российского военно-исторического общества рассказал Руслану Станчеву, зачем нужны уроки патриотического воспитания в школах и как возродить в обществе интерес к истории
Новости 24
Проект о науке и чтении «Метромозг» стартует в нижегородском метро
Конкурс рисунков и эссе «Нижний Новгород – город трудовой доблести» проходит в регионе
Шестеро нижегородцев пройдут стажировку в Академии танца Бориса Эйфмана
28 февраля 2020 года в Нижнем Новгороде состоится VIII церемония вручения премии «Пробуждение»
В Нижегородской области начало работу приложение «Спасатель рядом»
В Нижегородской области начинается сбор заявок на участие в конкурсе «Малые города и исторические поселения- 2021»
Нижегородские памятники архитектуры отремонтируют за счет областного бюджета
Три тысячи биографий выдающихся нижегородцев войдут в «Нижегородскую биографическую энциклопедию»
Нижегородцы могут получить в МФЦ консультацию по проведению капремонта
Дорожную развязку на проспекте Циолковского в Нижнем Новгороде начнут строить в мае