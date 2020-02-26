«Расстрельный остров»: Епархия планирует возвести на Мочальном острове «Нижегородскую Голгофу»

Инвестиционный совет при губернаторе еще 17 марта 2017 года одобрил заявку на выделение 23 гектаров земли Мочального острова в Борской пойме для проекта «Мемориальный комплекс «Нижегородская Голгофа». И вот, спустя три года, идею создания мемориального комплекса одобрил Архитектурный совет Нижегородской области. Его концепцию представила на заседании 22 января Нижегородская епархия.

Эскиз комплекса «Нижегородская Голгофа». ФОТО: департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области

Мочальный остров печально известен: с осени 1918 года он использовался большевиками для расстрелов репрессированного духовенства и мирян. После покушения на Ленина в Москве и убийства председателя Петроградской ЧК Моисея Урицкого 30 сентября 1918 года на острове были расстреляны 38 человек. Среди казненных людей числятся имена настоятеля Оранского монастыря архимандрита Августина (Пятницкого) и настоятеля церкви в честь Казанской иконы Божией Матери протоиерея Николая Орловского. Некоторые из расстрелянных людей в 2000 году были причислены к сонму новомучеников и исповедников Церкви Русской.

Как сообщили в Нижегородской епархии, сегодня на острове уже установлен каменный крест в память о погибших. Ежегодно 30 сентября сюда приезжают родственники пострадавших и просто прихожане нижегородских храмов. В день памяти святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии они молятся, поминая жертв массовых казней.

30 сентября на остров приезжают родственники пострадавших, чтобы помолиться ФОТО: группа "Мочальный остров - Нижегородская Голгофа"

На Мочальном острове запланировано строительство мемориального комплекса, состоящего из храма-часовни, пристани и памятника жертвам террора. Кроме того, Нижегородская епархия планирует объявить конкурс по проекту благоустройства территории острова.

Члены Архитектурного совета поддержали проект при условии, что будут учтены требования инженерной противопаводковой защиты и транспортной доступности объекта. Кроме того, в обязательном порядке должны быть проведены публичные слушания, которые и прошли 18 февраля.

Не все согласились с представленным проектом. Так, местные экологи заявили, что вся Борская пойма, включая Мочальный остров, должны получить статус особо охраняемой территории. Об этом сообщил один из участников слушаний Дмитрий Виноградов. Он также написал в одном из пабликов, что активисты не против строительства храма или часовни, но не одобряют выделения епархии слишком большой, по их мнению, территории.

- Религиозная организация решила, что им нужно использовать больше половины Мочального острова для своих нужд, в том числе для строительства там храма. Что еще они планируют построить на двадцати трех гектарах площади, неизвестно. Ранее под религиозное использование уже было предоставлено 0,4 га, чего вполне достаточно для строительства храма или часовни, но им этой земли оказалось мало, - написал Дмитрий Виноградов.

Сегодня на острове установлен каменный крест в память о расстрелянных людях. ФОТО: группа "Мочальный остров - Нижегородская Голгофа"

Как пояснили в епархии, запрашиваемая площадь в 23 гектара обусловлена тем, что расстрелы людей совершались на всем острове.

- Кровью невинно убитых пропитана земля Мочального. Поэтому вся территория этого места является памятником жертвам террора. Совершенно недопустимо возведение на острове иных объектов, кроме мемориального храма-часовни, а также проведение развлекательных мероприятий. Сохранить память об историческом прошлом народа, почтить невинно пострадавших, показать современным людям пример стойкости в православной вере – вот те задачи, которые призван решить проект «Нижегородская Голгофа», - сообщили в епархии.

Учитывая результаты слушаний, предоставить разрешение на использование земли должна администрация города Бор. Кроме того, с итогами обсуждений ознакомится комиссия по вопросам землепользования и застройки Нижегородской области. Но пока протокол слушаний в адрес департамента градостроительной деятельности и развития агломераций региона не поступил.