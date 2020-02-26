2020-02-26T14:47:43+03:00
Общество

12 мостов и путепроводов могут построить в Нижнем Новгороде

Их строительство планируется в рамках федерального проекта «Мосты и путепроводы» [список]
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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12 мостов и путепроводов могут построить в Нижнем Новгороде. ФОТО: Иван Нижегородов.12 мостов и путепроводов могут построить в Нижнем Новгороде. ФОТО: Иван Нижегородов.
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Вот уже несколько лет в Нижнем Новгороде успешно реализуется национальный проект «Безопасные и качественные дороги», благодаря которому в городе ежегодно ремонтируются десятки километров дорог. К примеру, только на 2020 год в Нижнем Новгороде запланирован ремонт 24 участков общей протяженностью 28 километров. Самый большой объем работ будет проведен в Советском районе, где будут отремонтированы сразу восемь участков. В рамках программы планируется обновить дорожное покрытие, установить новые знаки и нанести разметку.

Впрочем, как оказалось, одними только дорогами дело не ограничится. На днях стало известно, что в Нижнем Новгороде могут построить сразу 12 новых мостов и путепроводов.

- В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» Нижний Новгород подготовил предложения к реализации федерального проекта «Мосты и путепроводы», - сообщили в городском департаменте дорожного хозяйства. – Сейчас для включения в программу предложены 12 объектов. Порядок и сроки их строительства будут определены после утверждения федерального проекта.

КОНКРЕТНО

Какие объекты планируется включить в программу?

•Строительство путепровода, улица Львовская (Доскино – Кустовая)

•Строительство путепровода, улица Дьяконова (Доскино – Кустовая)

•Строительство путепровода над железнодорожным переездом в Сормовском районе (улица Федосеенко) в Нижнем Новгороде

•Строительство путепровода над железнодорожными путями на проспекте Молодежный в районе станции «Петряевка» в Нижнем Новгороде

•Строительство транспортной развязки на улице Должанской в Канавинском районе, Нижний Новгород (в настоящее время подготовлена проектно-сметная документация стоимость СМР – 6 870 миллионов)

•Строительство путепровода через железнодорожные пути на 20км + 878м перегона станции Починки - станции Заволжье (Дубравная) в Сормовском районе Нижнего Новгорода

•Строительство путепровода в Нижнем Новгороде, улица Новые Пески – улица Планировочная (железнодорожный переезд расположен на магистральных улицах районного значения)

•Строительство путепровода через железнодорожные пути на улице Баренца в Нижнем Новгороде

•Капитальный ремонт путепровода на 4 км Московского шоссе через ул.Кузбасскую (в настоящее время подготовлена проектно-сметная документация стоимость СМР – 150 миллионов)

•Путепровод по проспекту Ленина через Комсомольское шоссе

•Путепровод у Мызинского моста

•Мост на проспекте Кораблестроителей через Сормовский канал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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