2020-02-26T14:01:12+03:00
Общество

Николай Лешков: «Победа — это заслуга не только тех, кто был на фронте, но и детей войны, тружеников тыла»

Председатель НРО Российского военно-исторического общества рассказал Руслану Станчеву, зачем нужны уроки патриотического воспитания в школах и как возродить в обществе интерес к истории
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Николай Лешков: «Победа — это заслуга не только тех, кто был на фронте, но и детей войны, тружеников тыла»Николай Лешков: «Победа — это заслуга не только тех, кто был на фронте, но и детей войны, тружеников тыла»
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Организация, которую вы представляете, в современном виде появилась относительно недавно — указ о создании общества был подписан президентом Владимиром Путиным в 2012 году. Какие задачи вы ставите перед собой сейчас, и какие мероприятия вами проводятся?

Действительно, в начале XX века существовало Императорское Русское военно-историческое общество, которое после революции 1917 года прекратило свое существование. Свою задачу мы видим в сохранении истории и традиций — для этого проводятся различные образовательные мероприятия в школах и военных училищах, выставки, реконструкции сражений.

Вне всякого сомнения, память делает нас людьми — особенно в условиях, когда некоторые западные политики желают эту память исказить. Сейчас, как мы знаем, собираются открывать госархивы, которые позволят узнать, как все было на самом деле — при этом, конечно, все понимают, что наша история, действительно богатая и героическая, местами неоднозначна. На каких исторических вехах делает акцент общество — о чем вы рассказываете школьникам?

Поскольку в этом году отмечается 75-летие Победы в Великой Отечественной войне, безусловно, эта тема будет главной. К сожалению, сегодня наши «партнеры» не только умалчивают роль СССР в этой войне, но и занижают ее, Более того, есть попытки навязать обществу миф о том, что войну развязали мы — на самом деле, это страшное дело, которое готовит основу для подобной войны в будущем. Как только мы забудем о том, что мы — народ-победитель, нас снова будут пытаться завоевать.

Мое поколение было, можно сказать, воспитано на рассказах о войне, и хорошо с ними знакомо. Сейчас дети все равно понимают это как-то по-другому — прошло слишком много времени, история претерпела много интерпретаций, кроме того, поменялись технологии, и военные сражения уже воспринимаются как какая-то компьютерная игра. Очевидно, что роль патриотического — в хорошем смысле слова — воспитания, в основе которого лежит колоссальная работа с содержанием и фактами, чрезвычайно важна. Как вы находите язык с современной молодежью, предпочитающей проводить больше времени с гаджетами, чем с людьми?

Как человек, который десять лет проработал школьным учителем, я согласен с тем, что современные дети очень сильно отличаются от нас в их годы. Даже в 1990-е образ советского солдата-победителя вызывал удивление и массу вопросов. Для того, чтобы найти общий зык с детьми, необходимо завоевать их доверие, опираясь на факты.

То есть, компетенция преподавателя, который находится в контакте с детьми, является принципиально важной?

Ключевой.

А сейчас вы взаимодействуете с педагогами — с историками, с учителями по внеклассной работе? Или общаетесь только напрямую с детьми?

В наше общество входят бывшие историки — они проводят занятия, на которых рассказывают про военную технику, про тыловую жизнь и тому подобное. В целом я считаю правильным подход, когда дети могут узнать всю информацию из первоисточника: недавно мы проводили памятные мероприятия в Шатках, где похоронена Таня Савичева — перед школьниками выступали представители поискового отряда «Курган», потом члены РВИО.

Ребят было человек пятьдесят — взгляды были заинтересованные, и, как нам показалось, они действительно прониклись теми историями, которые услышали. Было много вопросов, мы показывали образцы оружия — и нашего, и трофейного. Особенно детей тронуло упоминание того, что такое оружие когда-то мог держать их дальний родственник, защищая Родину. Подрастающее поколение — это благодатная среда: что ты посеешь в их головах, то и взрастет.

Всем известно, что город Горький внес колоссальный вклад в Победу, был ее кузницей — сложно перечислить, сколько здесь было сделано пушек, танков, грузовиков, «Катюш» и другой военной техники. Одной из самых обсуждаемых тем сейчас является присвоение Нижнему Новгороду звания «Город трудовой доблести»: мы все понимаем, что это должно произойти, но есть и те, кто задает странный, на мой взгляд, вопрос: «А что нам это даст?». Что бы вы им ответили?

Прежде всего, мы восстановим историческую справедливость, докажем, что «никто не забыт и ничто не забыто». Кроме того, осознать признание того вклада, который наши бабушки и дедушки внесли в дело Победы, работая на заводах, думаю, будет приятно всем нижегородцам. Победа — это заслуга не только тех, кто был на фронте, но и детей войны, тружеников тыла. Получение звания стало бы по-настоящему хорошим событием для нашего города, ведь оно полностью соответствует исторической правде.

Вы упомянули, что одним из направлений вашей работы является реконструкция военных сражений — во всем мире сейчас это довольно популярное занятие, которое объединяет людей всех возрастов Много ли желающих принять участие в подобных мероприятиях среди нижегородцев?

Очень много желающих на это посмотреть — тем более, что все эти реконструкции сопровождаются комментариями, объяснением происходящего зрителям. Перед ними происходят настоящие баталии в миниатюре, и, конечно, все это очень зрелищно.

Насколько это близко к реальным событиям? Вы восстанавливаете все так, как это написано в учебнике?

Именно так. 23 февраля у нас состоялась реконструкция Рогачевско-Жлобинской наступательной операции, в которой принимал участие 1-й Белорусский фронт — она как раз проходила в эти даты в 1944 году, и мы показали небольшую зарисовку боя, используя историческую форму советской армии и немецких войск.

Нам часто приходится слышать, что «маленькая Германия воевала против большого Советского Союза», но при этом почему-то умалчивается то, что против нас, фактически, воевала вся Европа.: наши войска насчитывали 195 миллионов человек, войска противника — 405 миллионов. Осознание истинных масштабов приходит во время просмотра таких сражений, и, должен сказать, в нашей команде действительно подобрались хорошие актеры.

Мне, как человеку, который вырос на советских военных фильмах, тоже всегда очень интересно присутствовать на реконструкциях боев. Но у меня всегда возникает вопрос — а каково актерам, одетым в немецкую форму?

Желающих переодеться в нее, конечно, меньше, чем тех, кто хочет играть советских солдат. Но ребята понимают, что кому-то показывать немцев надо, если мы хотим сделать все правдиво. Такова актерская задача — это как роль отрицательного персонажа в фильме.

Впереди у нас майские праздники, которые в этом Году памяти и славы будут по-настоящему особенными. Вы, наверное, готовите еще целую серию мероприятий — можете рассказать немного о том, что это будет?

Безусловно, мы готовимся к 9 мая, на которое у нас грандиозные планы. Кроме того, мы хотим провести реконструкцию «Парада побежденных», также известного как операция «Большой вальс» или «Марш пленных немцев». По-настоящему он состоялся в Москве 17 июля 1944 года, и сейчас мы хотели бы показать нижегородцам, как это было.

Забегая немного вперед, напомню, что в 2021 году отмечается 800-летие Нижнего Новгорода. Помимо строек и работ по благоустройству общественных пространств, которые уже запущены, понятно, что это еще и важная точка для самоидентификации жителей города и области. Вы как-то собираетесь участвовать в подготовке к этим торжествам?

Конечно же, будут проводиться реконструкции Смутного времени и ополчения под предводительством Минина и Пожарского. Такое мероприятие мы хотим провести уже осенью этого года — сейчас ведем переговоры с Нижегородской епархией для того, чтобы устроить мероприятие на ее территории. Безусловно, 800-летие — это важный этап в развитии города и области, к которому мы будем рады всячески быть причастными.

ИСТОЧНИК KP.RU

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