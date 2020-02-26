2020-02-26T12:20:43+03:00
Звезды

«Будто время остановилось»: Многодетная мама Наталья Водянова поразила фанатов стройными ногами

37-летняя модель снялась в фотосессии для испанского Elle [фото]
Анна МИГАЛОВА
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Наталья Водянова оказалась на обложке модного глянца.Наталья Водянова оказалась на обложке модного глянца.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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На днях знаменитая нижегородка Наталья Водянова похвасталась обложкой мартовского выпуска испанского журнала Elle, на которой красуется ее портрет. А 25 февраля опубликовала в своем Инстаграме кусочек фотосессии. На снимке супермодель и многодетная мать изображена в ультракоротком комбинезоне от Yves Saint Laurent и высоченных коричневых сапогах.

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Наталья Водянова в комбинезоне от Yves Saint Laurent/
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- Причем тут ноги? - игриво подписала фото Водянова.

Звездные фолловеры, увидев такую красоту, начали строчить один восторженный комментарий за другим. Многих ошеломили длинные стройные ноги 37-летней модели.

- Потрясающий образ, бесконечные ноги, - отметил tigerchich.

- Зачем такие ноги, если не для высоких сапог? - поинтересовался guide_in_st.pete.

- Как будто время остановилось… Потрясающе, - восхитилась mamaeva2111.

- Не отличить: это десять лет назад было или сейчас, - добавила hazra.atkinson.

natasupernovanatasupernova
Нижегородка оказалась на обложке популярного испанского глянца
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Вместе с тем журнал Elle опубликовал у себя в Инстаграме отрывок из большого интервью с супермоделью. Из него следует, что разговор в частности шел о благотворительной деятельности Натальи Водяновой.

- Создание фонда для помощи детям, находящимся в наиболее неблагоприятном положении, было способом осмыслить профессиональный успех, который не давал мне уверенности. Вскоре я поняла, что могу помочь многим людям, - заявила нижегородка.

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Фотосессия для испанского журнала Elle
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ИСТОЧНИК KP.RU

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