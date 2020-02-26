«Будто время остановилось»: Многодетная мама Наталья Водянова поразила фанатов стройными ногами
На днях знаменитая нижегородка Наталья Водянова похвасталась обложкой мартовского выпуска испанского журнала Elle, на которой красуется ее портрет. А 25 февраля опубликовала в своем Инстаграме кусочек фотосессии. На снимке супермодель и многодетная мать изображена в ультракоротком комбинезоне от Yves Saint Laurent и высоченных коричневых сапогах.
- Причем тут ноги? - игриво подписала фото Водянова.
Звездные фолловеры, увидев такую красоту, начали строчить один восторженный комментарий за другим. Многих ошеломили длинные стройные ноги 37-летней модели.
- Потрясающий образ, бесконечные ноги, - отметил tigerchich.
- Зачем такие ноги, если не для высоких сапог? - поинтересовался guide_in_st.pete.
- Как будто время остановилось… Потрясающе, - восхитилась mamaeva2111.
- Не отличить: это десять лет назад было или сейчас, - добавила hazra.atkinson.
Вместе с тем журнал Elle опубликовал у себя в Инстаграме отрывок из большого интервью с супермоделью. Из него следует, что разговор в частности шел о благотворительной деятельности Натальи Водяновой.
- Создание фонда для помощи детям, находящимся в наиболее неблагоприятном положении, было способом осмыслить профессиональный успех, который не давал мне уверенности. Вскоре я поняла, что могу помочь многим людям, - заявила нижегородка.
ИСТОЧНИК KP.RU
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