Эпидемия гриппа в Нижнем Новгороде пошла на спад

Количество заболевших гриппом нижегородцев снижается. Как сообщили в Управлении Роспотребнадзора, по состоянию на 26 февраля заболеваемость гриппом и ОРВИ в Нижнем Новгороде упала на 10,5%, а в области – на 8%.

При этом недельные эпидемические пороги по заболеваемости все равно превышены в Нижегородской области на 4%, а в областном центре - на 6%. Доля гриппа среди других респираторных заболеваний не только остается максимальной, но и возрастает. Преимущественно болеют взрослые люди.

Особое внимание Роспотребнадзор обращает на то, что в основном сейчас циркулирует грипп типа А, защититься от которого предлагалось в ходе прививочной кампании. Однако привились от вируса только 46% населения Нижегородской области.

Частично или полностью продолжают закрываться на карантин школы и детские сады. Сейчас учебный и воспитательный процессы приостановлены в 7% учреждений.

В управлении по-прежнему призывают родителей не отправлять в школу заболевших детей.

Кроме того, нижегородцам напоминают о важности соблюдения мер профилактики гриппа и ОРВИ.

Напомним, на прошлой неделе сотрудники управления провели акцию по бесплатной раздаче медицинских масок в ТРЦ «Небо». Специалисты Роспотребнадзора также проинструктировали нижегородцев касательно мер профилактики гриппа и ОРВИ в местах массового скопления людей.