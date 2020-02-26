Созданный нижегородцами видеоредактор вошел в топ-3 лучших мировых продуктов по версии The Guardian

Нижегородец Александр Галкин вместе со своими коллегами-единомышленниками создал видеоредактор, который вошел в топ-3 лучших мировых продуктов по версии издания The Guardian (Великобритания). Об этом вице-губернатор Нижегородской области Евгений Люлин сообщил в своем Инстаграме.

evgeniy.lyulin Кто-то сомневался, что нижегородские предприниматели смогут потеснить мировых лидеров IT-индустрии?

- Поздравляем и гордимся! Бесплатный (да, именно так: стартап зарабатывает на более продвинутых платных версиях продукта) видеоредактор VSDC скачали уже десять миллионов пользователей в нескольких странах мира, - добавил чиновник. - Кто-то сомневался, что нижегородские предприниматели смогут потеснить мировых лидеров IT-индустрии?

Добавим, что компания, занимающая разработкой программы по редактированию видео, является выпускником нижегородского парка «Анкудиновка». А теперь они стали резидентами инновационного центра «Сколково» в Москве.

- Но не волнуйтесь. Они не переедут. Законодательство изменилось, «Анкудиновка» стала региональным оператором «Сколково». Теперь все услуги инновационного центра можно получать, не перенося офис в столицу, - уточнил Евгений Люлин.