Для тела и волос с любовью: ТОП-5 новинок от Organic Kitchen

Каждая из нас хочет выглядеть прекрасно 24/7. Но особенно желание дать своей коже максимум увлажнения и питания просыпается в преддверии весны и главного женского праздника - 8 марта. Производитель натуральной органической косметики Organic Shop знает, чем порадовать девушек и женщин: для этого во всех магазинах уже появилась новая линейка средств по уходу за волосами и телом от Organic Kitchen. Давайте знакомиться.

Если после зимних перепадов температуры ваши волосы стали казаться безжизненными и ломкими, то их срочно нужно спасать. В этом поможет восстанавливающая маска «Для абсолютного счастья волос. Баночка со счастьем». Эффект гладких, сильных и ухоженных локонов обеспечен. Аргановое масло в составе маски укрепляет структуру волос, увлажняет и придает роскошное сияние, а мякоть банана восстанавливает повреждения. А какой аромат!

Фото: Organic Kitchen

Если в это время года особенно страдает кожа лица, выход есть: лифтинг-маска «Разглаживающая. Баночка с молодостью». Это настоящий источник молодости. Гиалуроновая кислота - главный компонент молодости, она глубоко увлажняет, придает коже упругость и эластичность. Масло миндаля содержит рекордное количество витаминов, оно питает кожу и разглаживает морщинки, улучшает цвет лица и возвращает естественное сияние.

Фото: Organic Kitchen

Для лица Organic Kitchen также выпустил маску «Супер увлажняющая. Баночка с красотой». В ее составе есть масло греческой оливы, которое известно во всем мире своим умением преобразить кожу и насытить ее влагой. А мякоть авокадо прекрасно смягчает и питает кожу, придает ей упругость.

Фото: Organic Kitchen

Не стоит забывать, что после зимы страдают не только лицо и волосы, но и кожа, скрытая от посторонних глаз за теплыми кофтами и куртками. Утренний гель для душа «Баночка с удачей» только приблизит весну и поможет начать день правильно. Клевер – символ удачи, а его экстракт к тому же увлажняет кожу, делая ее упругой и гладкой. Масло зеленого кофе наполнит ванну бодрящим ароматом, зарядит энергией и кожу, и тебя саму! Порадовать свою кожу можно и при помощи полирующего скраба для тела «Баночка с улыбкой». Он сделает твою кожу шелковой и сияющей – еще один повод для улыбки! Кокосовое масло разглаживает, масло какао смягчает и увлажняет.

Фото: Organic Kitchen

Фото: Organic Kitchen

Кстати, эти новинки от Organic Kitchen могут стать отличным подарком для близких на 8 марта. С полным ассортиментом ознакомьтесь на официальном сайте производителя. А купить косметику из Organic Shop по вкусным ценам можно по адресу: Нижний Новгород, улица Большая Покровская, дом №82 (ТPК «Небо», первый этаж).