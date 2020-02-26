2020-02-25T18:09:53+03:00
Общество

Страхи завязались в гидроузел

Почему жители Приволжья хотят полноводную реку, но боятся ее
Федор ПЕТУНИН
Поделиться:
В некоторых местах Волги часто возникают пробки, особенно там, где уровень воды в судоходный сезон падает до нижней отметки.В некоторых местах Волги часто возникают пробки, особенно там, где уровень воды в судоходный сезон падает до нижней отметки.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Люди, живущие на границе Сормовского района Нижнего Новгорода и Балахнинского района области, похожи на жителей всей страны. Они любят свои края, не собираются отсюда переезжать, ходят на берег Волги удить рыбу. И проблемы у них, как у многих: «дороги все разбитые», «производств нет, все в городе», «город не развивается, вложений никаких».

Это цитаты из бесед социологов с жителями самого Нижнего Новгорода, а также с людьми из Заволжья, Городца и Балахны - населенных пунктов, примыкающих к руслу Волги. Здесь гуляют страхи о бедствиях, которые якобы вызовет строительство Нижегородского низконапорного гидроузла (ННГУ) - плотины со шлюзами (см. «Историю вопроса»). Принципиальное решение давно принято, но проект захлебывается в бумажной волоките и надуманных претензиях местных экологов и активистов, которые подогревают народные страхи - придет большая вода.

«У нас Волга разольется, скорее всего. Станет более полноводной. Скорее всего, она начнет затапливать ближние поселения».

«У меня своя скважина. От воды питьевой далеко, конечно, в пределах норм санитарных. Все равно, зачем мне надо, чтобы все это плавало».

«У нас в районе есть скотобойня. Где захоронение идет крупного скота. Вот если построить, то, говорят, это место будет в зоне затопления».

Экологическое состояние, например, Балахны, которая расположена фактически в пойме Волги, официально признано неблагополучным, и тут не важно, будет построен гидроузел или нет. Проблемы эти все равно надо решать. Сейчас уровень грунтовых вод слишком высок, город подтапливало всегда и продолжает подтапливать. Балахне отчаянно нужны новая канализация и водопровод, но денег, как водится, не хватает. Гниет и тлеет даже зимой короотвал вдоль Волги, куда местное бумажное производство годами вывозило свои отходы. Однако об этих насущных проблемах активисты не кричат так громко, как о гипотетических, а то и просто надуманных.

Проектом строительства ННГУ предусмотрено порядка 3 млрд рублей на компенсационные меры. Конечно, новую канализацию с водоочисткой в Балахне на эти деньги не сделаешь, но запланированы, например, ливневка с дренажами и берегоукрепительные работы. По расчетам специалистов, возведение объекта увеличит площадь подтопления всего на 5 - 6%, эти-то проценты проектанты и обещают устранить с лихвой и с гарантией. А вот осушать и оздоравливать всю утопающую Балахну, уверены они, по закону и по справедливости обязаны сами местные власти вне зависимости от гидроузла.

ИСТОРИЯ ВОПРОСА

Сейчас Волга с точки зрения судоходства разорвана на два больших участка

От Ярославля до Городца и от Нижнего Новгорода до места впадения в Каспийское море. Разрыв по меркам великой реки крохотный - километров 40, но для судоходства катастрофический: достаточный уровень воды здесь бывает в лучшем случае раз в сутки. Отрасль речных перевозок несет миллиардные убытки, а выше Городца можно регулярно наблюдать пробки из судов.

Рассматривалась и альтернатива строительству ННГУ - поднятие уровня воды в Чебоксарском водохранилище с нынешних 63 до 68 метров. Тогда и суда смогут без проблем ходить, и ГЭС заработает со 100-процентной мощностью. Одна проблема - придется затопить почти тысячу квадратных километров земли на территории Нижегородской области и Республики Марий Эл. В 2016-м принято окончательное решение уровень воды не поднимать.

С возведением низконапорного гидроузла возникнет сезонное водохранилище площадью порядка 46 кв. км, а площадь затопления будет в сто раз меньше, чем при заполнении Чебоксарского водохранилища.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Спецкор «КП» Дарья Асламова: Я спаслась от «чумы 2020 года» в Пекине - но попала под домашний арест в Москве
Наш журналист благополучно вернулась из охваченного коронавирусом Китая. Не подозревая, что дома ее серия репортажей из эпидемзоны получит внезапное продолжение
Новости 24
Почти 70 нижегородских предпринимателей включены в перечень социальных предприятий
Монтаж «умных остановок» в Нижнем Новгороде завершится во второй половине 2020 года
При поддержке Компании «ЛУКОЙЛ» прошли детские лыжные гонки
Нижегородцы одними из первых увидят премьеру фильма «Счастье в конверте»
Юные нижегородские КВНщики прошли в полуфинал Всероссийской Юниор-Лиги КВН
Глава Канавинского района Нижнего Новгорода уволен
Банк УРАЛСИБ предлагает банкам упрощенную процедуру подключения к Системе быстрых платежей
Нижегородец стал чемпионом России по тайскому боксу
Нижний Новгород претендует на проведение фестиваля «Культурный код»
Малые города Нижегородской области могут получить субсидии от 30 до 100 миллионов рублей
В течение недели синоптики прогнозируют в Нижегородской области перепады температуры от +4 до -10
Пропавшие на Бору мальчики нашлись в Нижнем Новгороде
Принято решение о новой площадке для фестиваля Alfa Future People
Присоединиться к интеллектуальной игре квиз в темноте «-1» приглашают нижегородцев
В Нижнем Новгороде ищут пропавшую Валерию Сомову