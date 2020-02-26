Страхи завязались в гидроузел

Люди, живущие на границе Сормовского района Нижнего Новгорода и Балахнинского района области, похожи на жителей всей страны. Они любят свои края, не собираются отсюда переезжать, ходят на берег Волги удить рыбу. И проблемы у них, как у многих: «дороги все разбитые», «производств нет, все в городе», «город не развивается, вложений никаких».

Это цитаты из бесед социологов с жителями самого Нижнего Новгорода, а также с людьми из Заволжья, Городца и Балахны - населенных пунктов, примыкающих к руслу Волги. Здесь гуляют страхи о бедствиях, которые якобы вызовет строительство Нижегородского низконапорного гидроузла (ННГУ) - плотины со шлюзами (см. «Историю вопроса»). Принципиальное решение давно принято, но проект захлебывается в бумажной волоките и надуманных претензиях местных экологов и активистов, которые подогревают народные страхи - придет большая вода.

«У нас Волга разольется, скорее всего. Станет более полноводной. Скорее всего, она начнет затапливать ближние поселения».

«У меня своя скважина. От воды питьевой далеко, конечно, в пределах норм санитарных. Все равно, зачем мне надо, чтобы все это плавало».

«У нас в районе есть скотобойня. Где захоронение идет крупного скота. Вот если построить, то, говорят, это место будет в зоне затопления».

Экологическое состояние, например, Балахны, которая расположена фактически в пойме Волги, официально признано неблагополучным, и тут не важно, будет построен гидроузел или нет. Проблемы эти все равно надо решать. Сейчас уровень грунтовых вод слишком высок, город подтапливало всегда и продолжает подтапливать. Балахне отчаянно нужны новая канализация и водопровод, но денег, как водится, не хватает. Гниет и тлеет даже зимой короотвал вдоль Волги, куда местное бумажное производство годами вывозило свои отходы. Однако об этих насущных проблемах активисты не кричат так громко, как о гипотетических, а то и просто надуманных.

Проектом строительства ННГУ предусмотрено порядка 3 млрд рублей на компенсационные меры. Конечно, новую канализацию с водоочисткой в Балахне на эти деньги не сделаешь, но запланированы, например, ливневка с дренажами и берегоукрепительные работы. По расчетам специалистов, возведение объекта увеличит площадь подтопления всего на 5 - 6%, эти-то проценты проектанты и обещают устранить с лихвой и с гарантией. А вот осушать и оздоравливать всю утопающую Балахну, уверены они, по закону и по справедливости обязаны сами местные власти вне зависимости от гидроузла.

ИСТОРИЯ ВОПРОСА

Сейчас Волга с точки зрения судоходства разорвана на два больших участка

От Ярославля до Городца и от Нижнего Новгорода до места впадения в Каспийское море. Разрыв по меркам великой реки крохотный - километров 40, но для судоходства катастрофический: достаточный уровень воды здесь бывает в лучшем случае раз в сутки. Отрасль речных перевозок несет миллиардные убытки, а выше Городца можно регулярно наблюдать пробки из судов.

Рассматривалась и альтернатива строительству ННГУ - поднятие уровня воды в Чебоксарском водохранилище с нынешних 63 до 68 метров. Тогда и суда смогут без проблем ходить, и ГЭС заработает со 100-процентной мощностью. Одна проблема - придется затопить почти тысячу квадратных километров земли на территории Нижегородской области и Республики Марий Эл. В 2016-м принято окончательное решение уровень воды не поднимать.

С возведением низконапорного гидроузла возникнет сезонное водохранилище площадью порядка 46 кв. км, а площадь затопления будет в сто раз меньше, чем при заполнении Чебоксарского водохранилища.