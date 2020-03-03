Нижегородцев шокировала стоимость вывоза мусора в квитанциях
Житель Автозаводского района шокирован стоимостью вывоза мусора. Свои квитанции он опубликовал в соцсети и задался вопросом: почему так дорого? Нижегородец также поинтересовался, приходилось ли кому-то получать аналогичные квитанции.
- Суммы космические — от 500 рублей до почти 1000. Причём непонятна схема начисления и перерасчета платежей. А вам такие приходили? – задался вопросом автор публикации.
Нижегородцев шокировала стоимость вывоза мусора в квитанциях. ФОТО: Регион-52 | Нижний Новгород
Нижегородцев шокировала стоимость вывоза мусора в квитанциях. ФОТО: Регион-52 | Нижний Новгород
- Когда люди выкупают квартиры, нам предоставляют данные о том, кто с какого месяца стал собственником, и за эти месяцы им делается перерасчет. С этого момента владелец обязан оплачивать все коммунальные услуги. Таким образом, человек в феврале мог получить доначисления с ноября – когда он вступил в права собственности. Кто-то стал собственником в январе, и мы с января доначисляем, - пояснили в пресс-службе «Нижэкология-НН».Как разъяснили в ООО «Нижэкология-НН», автору публикации был сделан перерасчет с того момента, как он стал владельцем квартиры в новостройке. До оформления прав собственности на жилье все расходы за помещения несло агентство недвижимости застройщика.
По каким тарифам ведутся расчеты
Регоператор также уточнил, что тарифы на обращение с ТКО не только не повысились, но и были снижены. С 1 января по 31 декабря 2020 года они были пересмотрены, в результате чего единый тариф регоператора составил 636,02 рубля за кубометр бытовых отходов.
Снизился с 1 августа в регионе и предельный размер платы за обращение с мусором. Теперь за эту услугу с физического лица не могут взять больше 632,39 рублей. При этом общий тариф для нижегородцев, установленный Региональной службой по тарифам, изменился лишь на 11 копеек. Разница между предельной платой и общим тарифом «Нижэкология-НН» будет компенсироваться за счет бюджета области.
- Таким образом, общий тариф регоператора, по которому ведутся расчеты с юридическими лицами, составляет сейчас 636,02 рублей за кубометр. При расчетах с физическими лицами применяется предельный тариф - 632,39 рублей за кубометр, - сообщает регоператор.
Проверить свои начисления всегда можно с помощью тарифного калькулятора, размещенного на сайте регоператора.
Как рассчитывается плата за вывоз мусора
Нормативы накопления бытового мусора в регионе, утверждены специальным постановлением правительства Нижегородской области № 905 от 26 декабря 2018 года.
Согласно ему, ООО «Нижэкология» отвечает за зону 1. Для нее годовой норматив накопления отходов в многоквартирном доме составляет 0,10 кубометра в год (расчетная единица 1 кв.м)
Формула
Плата за обращение с ТКО = ((тариф, установленный для определенной зоны * норматив) / 12 месяцев) * площадь квартиры в МКД.
То есть для квартиры площадью 60,8 квадратных метров ежемесячная плата составит: 320,41 руб = 632,39 * 0,1 / 12 * 60,8.
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ИСТОЧНИК KP.RU