2020-03-03T09:01:48+03:00
Спорт

Нижегородское «Торпедо» всухую уступило ЦСКА в первом матче плей-офф Кубка Гагарина

Команды встретились на льду в Москве 2 марта
Юлия ИСАЕВА
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Фото: сайт ХК «Торпедо»Фото: сайт ХК «Торпедо»
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В понедельник, 2 марта 2020 года, в Москве прошел первый матч плей-офф Кубка Гагарина по хоккею между нижегородским «Торпедо» и столичным ЦСКА. Армейцы, которые с первых минут жестко атаковали соперника, одержали победу - встреча завершилась со счетом 0:3.

Первая шайба в ворота нижегородского клуба залетела уже на пятой минуте первого периода, а еще через три минуты цифры на табло показывали 0:2. Во втором отрезке борьба была не менее напряженной - ЦСКА сражался мощно и буквально давило на «Торпедо». В какой-то момент арбитру даже потребовался видеоповтор, чтобы удостовериться в третьей шайбе в воротах нижегородцев.

Решение было принято не в сторону хоккеистов из приволжской столицы, а еще через несколько минут до конца матча был удален нападающий «Торпедо» Тай Рэтти. В третьем периоде нижегородцы пытались атаковать ворота соперника и изменить ход матча, но, к сожалению, в этой схватке ЦСКА оказался сильнее.

Шанс сравнять счет в серии плей-офф у «Торпедо» представится уже в ближайшее время - команды снова встретятся на льду уже 4 марта. Матч пройдет в Москве и начнется в 19:30. А 6 и 8 марта ЦСКА приедет в Нижний Новгород, где сразится с нижегородцами на чужой территории - в КРК «Нагорный».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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