2020-02-26T09:37:17+03:00
Общество

«Ключ поверни и полетели!»: в Нижнем Новгороде стартовал "Кубок Вызова sharnn"

Горожане обмениваются красивыми фотографиями
Елена ЛАЗАРЕВА
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Рассвет пилоты встретили в полете. Фото: соцсетиРассвет пилоты встретили в полете. Фото: соцсети
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Сегодня с площадки Нижегородской Ярмарки стартовала гонка на воздушных шарах. Старт, запланированный на 7.00, состоялся раньше на полчаса, благодаря чему участники гонки смогли встретить рассвет в полете. Гонка продлится в течение всего светового дня, победителем будет объявлен участник, пролетевший за день гонки наибольшее расстояние.

«Кубок Вызова» проводится в Нижнем Новгороде в третий раз. В этом году в нем примут участие 5 рекордсменов России, один рекордсмен мира. Кроме того, впервые в гонке принимают участие женщины-пилоты.

Рассвет пилоты встретили в полете. Фото: соцсети

Рассвет пилоты встретили в полете. Фото: соцсети

Следить за гонкой можно в режиме онлайн. Максимальное расстояние, которое к данному моменту удалось преодолеть пилотам – более 116 километров, сейчас лидеры находятся в районе Спасского.

Напомним, нижегородские воздухоплаватели направили свои предложения в адрес «Проекта 800». И предложили украсить празднование 800-летия Нижнего Новгорода международным фестивалем воздухоплавания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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