«Не еда, а лекарство!»: Олег Тактаров поделился фирменным рецептом хаша

Инстаграм звезды Голливуда Олега Тактарова все больше напоминает блог ЗОЖника. Что ни пост, то инструкция, как стать более здоровым и спортивным. О чудодейственных свойствах чая мате и говорить не приходится. Кажется, будто чемпион мира по смешанным боевым искусствам вовсе заделался послом этого парагвайского напитка в России.

olegtaktarov_official Ради подписчиков Олег Тактаров добавил в шах чеснок и острый перец

А 25 февраля в микроблоге знаменитости появилось видео с рассказом о том, как правильно готовить чудо-суп хаш! Употреблять его актер рекомендует при боли в суставах и позвоночнике.

- Хаш для меня лекарство, а не еда. Поэтому все советы бывалых (рюмка водки и прочие добавки) оставьте себе. Вам вкусно? Отлично! - заявил нижегородец.

По словам Тактарова, специи лучше добавлять прямо в тарелку - так витамины не «разбегутся». Хотя в последнее время актер вовсе отказался от приправ.

- Это я сейчас для красоты, то есть для вас добавил чеснок и острый перец, - признался кулинар.

Главная хитрость при приготовлении этого жидкого блюда - большое количество хрящей и костей. Их в супе мало не бывает.

- Томить или варить не менее восьми часов, убирая жир. Я делаю это 24 часа, потому что есть такая возможность. Накидал дров и полностью закрыл дверь печи. Нужно только вовремя подливать воду. В три-четыре часа утра я встаю для этого, - пояснил Тактаров. - Беру передние ноги, хвост. Если задние, то черед два часа срезаю мясо. Говядина или баранина. Тур идеально, но где ж его взять?

Знаменитость настаивает: для пользы дела лучше отказаться от сала в супе. Для этого придется постоянно вынимать мясо и срезать жир.

- Никакого жира, один коллаген! - заверил актер.