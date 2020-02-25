Как отличить юристов-аферистов: Четыре признака недобросовестных правозащитников

В последнее время нижегородцы все чаще сталкиваются с юристами-аферистами: кто-то обещает стопроцентный выигрыш в суде, а на деле всего лишь помогает написать заявление, а кто-то – втягивает своих клиентов в неподъемные долги. На специальном круглом столе нижегородские юристы рассказали, как отличить аферистов и вернуть свои потерянные деньги.

Почему юристов-аферистов стало больше?

Все представители юридического сообщества сходятся в одном – с каждым годом недобросовестных юристов становится все больше. И этому есть довольно простое объяснение.

- Раньше мошенников среди юристов было меньше просто потому, что было меньше самих юристов, - уверена юрист Светлана Ковалева. - Сейчас у нас в стране около 1,5 миллионов квалифицированных юристов. Половина из них работает не по специальности. Россия наряду с Китаем находится на пятом месте в мире по количеству юристов. В одном только Нижнем Новгороде их готовят больше десяти вузов. Поэтому появляется все больше мошенников, старающихся привлечь себе как можно больше клиентов.

Главные признаки юристов-аферистов

Несмотря на то, что это относительно новое явление, юристы уже смогли определить основные признаки своих недобросовестных коллег.

- Существует четыре категории подобных признаков, - считает юрист Мария Никитина. - Заметив хоть один из них, стоит задуматься о смене юридической компании:

* Манипуляции при продажах – недобросовестные юристы могут требовать, чтобы вы как можно скорее заключали договор. Иначе завтра это будет дороже. Если вы чувствуете подобное давление со стороны юриста, и вам не дают возможность взять договор домой и как следует его обдумать – стоит насторожиться. Поэтому возьмите себе за правило – не заключать договор в один день.

*Гарантия результата. Ни один квалифицированный юрист не может вам гарантировать выигрыш в суде и сроки решения вопроса. Как только юристы заговаривают о 100%-ной гарантии, стоит насторожиться. Но люди зачастую склонны платить не столько за услугу, сколько за надежду.

* Отсутствие четкого договора на оказание юридических услуг. Как правило, в нем не прописан ни четкий план действий, ни сроки выполнения этих работ, ни полный перечень услуг.

* Отсутствие информации об исполнителе. На сайтах этих компаний нет ни фотографий юристов, ни информации о них, ни примеров оказываемых услуг. Кроме того, могут не совпадать данные на сайте и в договоре. Нередко подобные юристы выдают себя за одно из подразделений государственных органов.

Как защитить свои права?

Единого алгоритма действий при встрече с юристами-аферистами не существует. Тем не менее, некоторые рекомендации нижегородские правозащитники все-таки дали.

- Большую роль в защите прав пострадавших нижегородцев могут сыграть контролирующие органы, - объясняет юрист Марина Костина. – В первую очередь, речь идет о Роспотребнадзоре. Именно они отвечают за соблюдение прав потребителей и могут в случае необходимости организовать проверку и провести контрольную закупку. Правда, сделать это они могут только при наличии заявлений от граждан. Поэтому всем пострадавшим от рук юристов-аферистов, стоит обращаться в контролирующие органы. Что касается уголовной или административной ответственности для недобросовестных юристов, то здесь главная проблема – отсутствие доказательств правонарушения. Как правило, клиенты не ведут аудиозапись переговоров и не могут доказать, что именно им обещали эти юристы.