2020-02-25T15:24:43+03:00
Общество

Tele2 купила разработчика биллинга для ускорения запуска новых продуктов

Сделка позволит сократить затраты на поддержание биллинга, ускорить запуск новых продуктов и оперативно корректировать действующие сервисы
Эльвира ОСИПОВА
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Фото: Tele2Фото: Tele2
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ГК «Ростелеком» в лице оператора мобильной связи Tele2 заключила сделку по приобретению Bercut Ltd, поставщика IT-решений и бизнес-продуктов для операторов связи, что будет способствовать ускорению развития бизнеса Tele2, а также росту прибыли группы компаний в России и СНГ и экспансии на международных рынках. Сделка позволит Tele2 сократить затраты на поддержание биллинга, ускорить запуск новых продуктов и оперативно корректировать действующие сервисы.

Компания Bercut является долгосрочным стратегическим партнером Tele2 по развитию и поддержке BSS-систем. Приобретение Bercut позволит оператору сократить издержки на поддержание биллинга, ускорить запуск новых услуг и оперативно улучшать действующие предложения.

Bercut создает и внедряет комплексные инновационные решения и помогает поставщикам традиционных и цифровых услуг повышать производительность, создавать новые потоки прибыли и новые бизнес-модели. У компании Bercut 25-летний опыт устойчивого роста и экспертизы на рынке телекоммуникаций: разработчик имеет более 1000 инсталляций и обслуживает свыше 300 миллионов абонентов по всему миру.

Tele2 и Bercut имеют уникальный опыт запуска инновационных телеком-продуктов на уровне биллинговых систем: переноса остатков, услуги «Делитесь гигабайтами», «Маркета Tele2» и пр. Интеграция упростит взаимодействие команды Bercut с подразделениями, отвечающими за продукт, маркетинг и техническую функцию оператора, и тем самым ускорит вывод на рынок инновационных услуг. Это позволит компаниям расширить портфель продуктов и сервисов для предоставления внешним заказчикам. MVNO-партнеры смогут еще более эффективно заимствовать успешный опыт Tele2 и оперативно реализовывать лучшие решения. Уже сейчас виртуальные операторы предлагают клиентам инновационные продукты, впервые представленные Tele2.

Алексей Телков, технический директор Tele2:

- Слияние компетенций команд Tele2, «Ростелеком» и Bercut, который является нашим долгосрочным партнером, — это закономерное развитие нашей многолетней работы и аккумуляции опыта. Мы сделаем все возможное, чтобы создать максимально эффективное и комфортное взаимодействие. Биллинг является центральной информационной системой, критически важной структурой, которая обеспечивает жизнеспособность процессов компании, и сделка станет следующим этапом эволюции бизнеса оператора. Способность Tele2 быстро реагировать на запросы пользователя и предугадывать модные течения в телекоме позволяет компании задавать тенденции на рынке мобильной связи. Еще более эффективный вывод на рынок инновационных продуктов гарантирует Tele2 сохранение этого лидерства.

Кирилл Меньшов, старший вице-президент по информационным технологиям ГК «Ростелеком»:

- Присоединение Bercut к ГК «Ростелеком» является важным шагом для реализации ряда наших стратегических инициатив. Bercut имеет успешный опыт создания и запуска продуктов и технологических решений на различных рынках, и эти знания помогут в реализации наших амбициозных планов по развитию мобильного бизнеса ГК «Ростелеком». Мы также решительно настроены на расширение бизнеса Bercut за пределами РФ и ожидаем достижения синергетического эффекта для всех участников этого партнерства.

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