2020-02-25T15:10:51+03:00
Происшествия

Лобовое столкновение двух автомобилей на Южном шоссе попало на видео

Место происшествия нижегородцы уже окрестили «перекрестком-убийцей» [фото, видео]
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Лобовое столкновение двух автомобилей на Южном шоссе попало на видео. ФОТО: Группа "Регион-52"Лобовое столкновение двух автомобилей на Южном шоссе попало на видео. ФОТО: Группа "Регион-52"
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Нижегородцы обсуждают в социальных сетях серьезную аварию на Южном шоссе в Автозаводском районе, произошедшую ночью 24 февраля. Там на камеру видеорегистратора попало лобовое столкновение двух легковых автомобилей.

- На Южном шоссе сегодня ночью столкнулись две легковушки, - написали авторы видео в группе «Регион-52». Посмотрите видео и поймите, как это страшно, когда в тебя летит автомобиль.

К счастью, в результате аварии никто не пострадал. ФОТО: Группа "Регион-52"

К счастью, в результате аварии никто не пострадал. ФОТО: Группа "Регион-52"

Надо признать, что опубликованное видео действительно не для слабонервных – легковушка на полной скорости выскакивает с полосы встречного движения и врезается в другой автомобиль. К счастью, серьезных травм в результате аварии никто не получил. Это особенно удивительно, учитывая, что авария произошла всего в нескольких метрах от остановки общественного транспорта.

Место происшествия нижегородцы уже окрестили перекрестком-убийцей. ФОТО: Группа "Регион-52"

Место происшествия нижегородцы уже окрестили перекрестком-убийцей. ФОТО: Группа "Регион-52"

- Перекресток убийца, - уверена Наталья Соколова.- Всегда притормаживаю перед этим перекрёстком, тем более ночью, мало ли не заметил или не дай бог пьяный, - поделился впечатлениями Максим Кокурин.

- На этом перекрестке каждые выходные лупят, остановку надо бетонными плитами огораживать, - считает Владимир Владимиров.

Лобовое столкновение двух автомобилей на Южном шоссе попало на видео.Видео: Группа "Регион-52"

ИСТОЧНИК KP.RU

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