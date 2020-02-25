Амфитеатр и велодорожки появятся в парке «40 лет Победы» в Урене Нижегородской области

Благоустройство парка «40 лет Победы» стартовало в Урене Нижегородской области. Реконструкция стала возможна благодаря победе города во Всероссийском конкурсе «Малые города и исторические поселения» и гранту в 60 миллионов рублей. Однако денег этих недостаточно, поэтому работы будут дополнительно финансироваться из местного бюджета и внебюджетных источников.

Согласно проекту, парк будет разделен на три зоны. Первая из них предназначена для тихого отдыха, поэтому здесь появится много лавочек и тротуаров. Другая часть территории превратится в зону активного отдыха: там построят амфитеатр и выставочную площадку, вымощенную брусчаткой. Третью зону решено сделать спортивной, поэтому там создадут детскую площадку, которая тематически будет связана со спортивной школой и футбольным полем. Появится в парке и велодорожка.

Согласно проекту, парк будет разделен на три зоныФото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Подготовка территории к благоустройству началась еще в январе. Рабочие вырубили дикие кустарники и сейчас занимаются прокладкой подземных коммуникаций. Вдоль пруда устанавливается деревянный настил.

В рамках рабочего визита в Уренский район, парк посетил заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Харин. Он отметил активную позицию местных жителей и выразил уверенность в том, что она положительно скажется на качестве благоустройства.

- Этому пространству жители придумали замечательное название «Территория победителей». Рассчитываем, что у муниципалитета в течение года получится реализовать все, что прописано в дизайн-проекте, и парк будет приносить удовольствие всем людям, - сказал Андрей Харин. - Также хочется отметить, что при создании проектов жители входят во вкус. Они активно принимают участие в обсуждениях, после контролируют работы по благоустройству и принимают их. Уверен, что объекты, которые реализуются под таким пристальным контролем, будут получаться самыми лучшими и востребованными.

По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, в 2020 году в регионе планируется реализовать четыре проекта-победителя конкурса предыдущего года. Помимо Уреня, реконструкция ожидает знаковые пространства Богородска, Дзержинска и Навашино. В целом эти города получили 249 миллионов грантовых денег.

- В ближайшее время будут подведены итоги конкурса по малым городам и историческим поселениям уже 2020 года. Напомню, Нижегородская область на него представила девять заявок. У нас очень хорошие проекты. Они тщательно проработаны. Рассчитываем, что победители будут и в этом году, - добавил Глеб Никитин.

КСТАТИ

В этом году от Нижегородской области в номинации «Малые города с численностью населения до 20 тысяч человек» приняли участие Шахунья, Княгинино и Лукоянов. На грант в номинации «Малые города с численностью населения от 20 до 50 тысяч человек» претендуют Заволжье, Городец и Сергач. На суд федеральных экспертов вынесены также проекты Павлова, Бора и Выксы. Они представлены в номинации «Малые города с численностью населения от 50 до 100 тысяч человек».