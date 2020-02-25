Граффити с изображением 96-летней фронтовички появилось в Нижнем Новгороде

Двухметровый портрет ветерана Великой Отечественной войны Тамары Руновой появился на трансформаторной подстанции в Приокском районе Нижнего Новгорода. По случаю 75-летия Победы его создали художники Василий Куклев и Дмитрий Дренин, рассказали в региональном филиале Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы».

Ветеран Тамара Рунова пришла на открытие граффити со своим изображением.Фото: СОЦСЕТИ

- Работа выполнена совместно с «Россети Центр и Приволжье». На открытие арт-объекта пришла сама героиня, портрет которой изображен, - уточнили волонтеры в соцсетях.

По словам исполнительного директора НРО ВОД «Волонтеры Победы» Дарьи Лежниной, фотографию для нанесения на трансформаторную подстанцию на улице Сурикова выбирать не пришлось.

Всего по случаю юбилея Победы в регионе планируется сделать 75 таких арт-объектов.Фото: СОЦСЕТИ

- Тамара Федоровна участвовала в одном из наших мероприятий, на котором ее сфотографировал профессиональный фотограф. Тот снимок мы и взяли, - пояснила собеседница «Комсомольской правды».

Появление своего изображения рядом с домом не стало сюрпризом для ветерана Великой Отечественной войны. Волонтеры рассказали 96-летней нижегородке о своей задумке и получили от нее согласие.

- Отреагировала Тамара Федоровна более чем положительно, - добавила Дарья Лежнина.

Портрет Леонида Жукова появился в Сормове.Фото: СОЦСЕТИ

В преддверии празднования юбилея Победы нижегородские волонтеры собираются сделать 75 граффити с изображением местных ветеранов. Первый арт-объект, кстати, появился в начале февраля во дворе дома № 4 по улице Льва Толстого в Сормове. Там изображен портрет Леонида Жукова, участвовавшего в воздушно-десантной операции по освобождению Киева и воевавшего в Польше, Венгрии, Австрии и Чехословакии.

Напомним также, что к 75-летию Победы тематический арт-объект появился в нижегородском Кремле.