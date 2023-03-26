Теперь оба мировых рекорда принадлежат России: Нижегородец Георгий Зименко помог команде Федора Конюхова в дальнем и длительном полёте на воздушном шаре

Прошлый рекорд держался почти 30 лет. Фото: Официальный сайт Фёдора Конюхова.

Нижегородец Георгий Зименко помог команде Федора Конюхова побить международные рекорды по дальности и продолжительности полета на воздушном шаре. Тепловой аэростат совершил беспосадочный перелет, преодолев расстояние в 2540 километров, что на 174 километра больше предыдущего мирового рекорда, установленного в 1994 году японцем Мичио Канда. Выходит, что прошлый рекорд продержался почти 30 лет.

Также на воздушном шаре был выполнен самый продолжительный полёт за Полярным кругом – маршрут пролегал между 67 и 72 градусами северной широты.

Максимальная высота полета составила 5.820 метров. Фото: Официальный сайт Фёдора Конюхова.

– Теперь оба мировых рекорда – по дальности и длительности беспосадочного перелёта на тепловом воздушном шаре – принадлежат России, – сообщается на официальном сайте Фёдора Конюхова.

Старт для трансконтинентального перелета был дан в Кировске Мурманской области ранним утром 24 марта. Летательный аппарат поднимался на высоту от 3 до 6 километров и пролетал через Мурманскую и Архангельскую области, Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономные округа, а также Красноярский край.

Посадку на взлётно-посадочную полосу аэродрома Хатанга, расположенного в Красноярском крае, аэростат совершил в 03:24 26 марта по московскому времени. Пилотами в этой авантюре были известный российский путешественник Федор Конюхов и президент Федерации воздухоплавания России Иван Меняйло.

Впервые полёт на тепловом аэростате с открытой корзиной прошел над акваторией двух морей. Фото: Официальный сайт Фёдора Конюхова.

– Впервые полёт на тепловом аэростате с открытой корзиной прошел над акваторией двух морей Северного Ледовитого океана – Баренцева и Карского. Таким образом, пилотами совершен первый в истории воздухоплавания полет на тепловом аэростате с открытой корзиной над морской акваторией в высоких северных широтах, – уточняется в сообщении.

Полёт проходил на уникальном аэростате объемом 12 тысяч кубических метров – самом большом в истории российского воздухоплавания. Максимальная высота полета за все время составила 5 820 метров, а максимальная скорость – 109 километров в час.

Старт был в Кировске Мурманской области ранним утром 24 марта, Фото: Официальный сайт Фёдора Конюхова.

Напомним, что на стартовую площадку команда из 12 человек прибыла за несколько дней до полёта. Необходимо было подготовить всю матчасть. Например, заправить почти 6 тысяч литров газа. Подробнее о том, какие проблемы могли возникнуть при установлении мирового рекорда, читайте в нашей статье.

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