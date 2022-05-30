Победителей проекта Digitalogia 2.0 наградили в Нижнем Новгороде

Проект Digitalogia проходит второй год подряд. Фото: предоставлено КП

Награждение победителей и призеров проекта Digitalogia 2.0 «Телеком: как всё устроено» состоялось в Нижнем Новгороде. Образовательный интенсив организован компанией «Ростелеком» совместно с детскими технопарками «Кванториум». Школьники от 12 до 17 лет погрузились в цифровой мир, получили ответы на вопросы в сфере телекома и увидели работу технологий в реальности.

Проект Digitalogia 2.0 «Телеком: как всё устроено» стартовал в начале весны. Два с половиной месяца ребята слушали онлайн-лекции наставников детских технопарков и специалистов провайдера, получали задания, отвечали на вопросы и набирали баллы. Курс об информационных технологиях помог любознательным школьникам разобраться, куда бежит интернет, что такое система «Умный город», как устроен мобильный телефон и где хранятся цифровые данные.

Ребята признались, что видеоролики смотрели всей семьей. Познавательный формат лекций интересен был и взрослым, и детям.

— Я, например, узнал, что умные остановки не просто место ожидания автобуса, а целая интеллектуальная система с камерами наблюдения и интерактивной картой движения транспорта, — поделился девятиклассник Михаил Смирнов. — Проект Digitalogia заинтересовал меня еще в прошлом году, поэтому я принял в нем участие второй раз. Полезная информация о телекоме в будущем мне пригодится. Возможно, через пару лет я выберу профессию ИТ-специалиста.

Школьники от 12 до 17 лет погрузились в цифровой мир. Фото: предоставлено КП

В проекте Digitalogia 2.0 «Телеком: как всё устроено» участвовали около 200 ребят из 27 регионов страны. Ролики посмотрели более трех тысяч раз!

По завершении проекта победители и призёры из Нижнего прошли квест. Юным исследователям с помощью подсказок предстояло найти код, собранный из цифр. На всем пути следования по улице Большой Покровской школьники демонстрировали знания, полученные во время обучения.

Наградили участников проекта в Доме связи. Призы и дипломы ребятам вручил вице-президент, директор макрорегионального филиала «Волга» ПАО «Ростелеком» Евгений Петров. Победители получили подарочные сертификаты на доступ к образовательной платформе «Ростелеком Лицей».

— Я благодарен ребятам за проявленный интерес к отрасли связи. Здорово, что они захотели понять, как всё в ней устроено. Уверен, что нашим специалистам удалось зажечь в участниках проекта искру знаний, которая в будущем приведет их в сферу телекоммуникаций. Мы будем рады видеть каждого в качестве сотрудника нашей компании буквально через несколько лет.

По завершении проекта победители и призёры из Нижнего прошли квест. Фото: предоставлено КП

— В детстве я всё ломал: игрушки, конструкторы, — хотел узнать, как все устроено. Видимо, я недостаточно этого хотел, поэтому и стал гуманитарием. Но думаю, что всё ломают в основном те, кто потом создает что-то новое, — поделился директор по внешним коммуникациям Нижегородского филиала ПАО «Ростелеком» Дмитрий Сыров. — Я убежден, что человек сколько живет, столько и должен познавать мир. Участие в проекте «Ростелекома» и «Кванториума» дорогого стоит. Это обязательно приведет ребят к чему-то очень хорошему и интересному.

Проект Digitalogia проходит второй год подряд. В прошлом сезоне серия видеороликов была посвящена развитию сотовой связи, технологии 5G, искусственному интеллекту, биометрии и сетевым угрозам.

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