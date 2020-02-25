2020-02-25T12:48:59+03:00
Общество

Марафонец, бегущий из Санкт-Петербурга во Владивосток, добежал до Нижнего Новгорода

Свой путь спортсмен планирует завершить в Японии
Елена ЛАЗАРЕВА
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"Ничего особо экстремального в пути не случилось". ФОТО: Максим Егоров"Ничего особо экстремального в пути не случилось". ФОТО: Максим Егоров
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Спортсмен Максим Егоров добежал до Нижнего Новгорода. Свой марафон 29-летний бегун начал в северной столице – Санкт-Петербурге, а закончить планирует во Владивостоке через полгода. И уже оттуда отправиться в Японию на Олимпиаду.

В Нижнем Новгороде Максим планирует пробыть два дня – 26 февраля побежит дальше. Максим ведет свой аккаунт в Инстаграмме, где рассказывает о своем путешествии.

«У меня всё хорошо, ведь прошло всего две недели и преодолено примерно 500км, - сообщает он подписчикам. – Ничего особо экстремального за две недели не произошло».

С собой бегун несет груз - кроссовки, запасную одежду, зубную щетку, зарядку для телефона, перцовый баллончик, бутылку с водой, печенье, курагу, шапку и верхнюю одежду. В первые несколько дней он «отбегал» от дома на 20-30 километров и возвращался назад на электричках. Но чем дальше он от дома – тем проблематичнее вернуться, поэтому Максим останавливается в гостиницах или у неравнодушных людей, которые готовы приютить его на ночевку. Сам Максим говорит, что ему важно постирать вещи и поспать, но если хозяева не отказываются его покормить – он с благодарностью соглашается.

В целом подписчики оценили инициативу бегуна положительно. Общее мнение выразил пользователь sergejkamisov: «Видел много разного безумства. Это одно из них. С интересом буду следить. Удачи!».

ИСТОЧНИК KP.RU

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