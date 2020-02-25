2020-02-25T13:47:40+03:00
Общество

Гонка на воздушных шарах «Кубок Вызова SharNN» назначена на завтра

В соревнованиях впервые примут участие пять рекордсменов России
Елена ЛАЗАРЕВА
Поделиться:
Организаторы обещают незабываемое зрелище и упорную борьбу. ФОТО: соцсетиОрганизаторы обещают незабываемое зрелище и упорную борьбу. ФОТО: соцсети
Изменить размер текста:

Назначена дата старта "Кубка Вызова sharnn". Старт воздушных шаров запланирован на завтра, 26 февраля. Воздушные шары поднимутся в небо с территории Нижегородской Ярмарки и будут лететь в течение всего светового дня.

Победителем Кубка вызова станет тот, кто к 17.00 сможет улететь максимально далеко. Ориентировочно, вылет состоится в 07.00, точное время будет определено на месте исходя из фактической погодной ситуации.

К слову, «Кубок Вызова» проводится в Нижнем Новгороде в третий раз. В этом году в нем примут участие 5 рекордсменов России, один рекордсмен мира. Ранее организаторы сообщали, что в соревнованиях впервые участвуют женщины-пилоты.

Напомним, в этом году нижегородцы и даже жители области уже могли насладится великолепным зрелищем – шары поднимались в воздух в рождественские каникулы. Один из шаров приземлился во дворе дома на улице Полтавской к восторгу местных жителей и особенно ребятни. Некоторые пилоты долетели до Бора, и там приземлились на огороды местных жителей.

Напомним, нижегородские воздухоплаватели направили свои предложения в адрес «Проекта 800». И предложили украсить празднование 800-летия Нижнего Новгорода международным фестивалем воздухоплавания.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Спецкор «КП» Дарья Асламова: Я спаслась от «чумы 2020 года» в Пекине - но попала под домашний арест в Москве
Наш журналист благополучно вернулась из охваченного коронавирусом Китая. Не подозревая, что дома ее серия репортажей из эпидемзоны получит внезапное продолжение
Новости 24
Нижний Новгород претендует на проведение фестиваля «Культурный код»
Малые города Нижегородской области могут получить субсидии от 30 до 100 миллионов рублей
В течение недели синоптики прогнозируют в Нижегородской области перепады температуры от +4 до -10
Пропавшие на Бору мальчики нашлись в Нижнем Новгороде
Принято решение о новой площадке для фестиваля Alfa Future People
Присоединиться к интеллектуальной игре квиз в темноте «-1» приглашают нижегородцев
В Нижнем Новгороде ищут пропавшую Валерию Сомову
Более 180 млн рублей направит Нижегородская область на обновление парка сельхозтехники
В Нижнем Новгороде возможны перерывы вещания пяти радиопрограмм
В центре «Мой бизнес» представители областной власти ответят на вопросы предпринимателей
МЧС предупреждает об усилении ветра на территории Нижегородской области
В Нижнем Новгороде перекроют движение по проспекту Гагарина
Нижегородское «Торпедо» в овертайме проиграло ХК «Сочи»
ФК «Нижний Новгород» обыграл «Левадию» из Таллина
Ветеранам из рабочего поселка Сява вручили медали к 75-летию Победы
Нижний Новгород примет финал командного Кубка мира по боксу-2020
Новая лесопожарная станция заработает летом в Нижегородской области
«Женский патруль» ГИБДД напомнил мужчинам о правилах безопасного вождения
Нижегородец Александр Курдюмов возглавит Всероссийское общество трезвенников
Праздничная подсветка включится на нижегородской телебашне 23 февраля
Записаться в первый класс можно через портал госуслуг Нижегородской области
Свинина и куриные яйца стали стоить дешевле в Нижегородской области
Бывшему главе минтранса Нижегородской области продлили срок ареста
Глеб Никитин: «Около 500 тысяч юных нижегородцев регулярно занимаются физкультурой и спортом»
Вручены награды победителям конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности»
Нижегородский минкульт запустил на сайте раздел, посвященный 75-летию Победы
Четыре лисицы и шесть птиц из «Мишутки» переехали в нижегородский «Мадагаскар»