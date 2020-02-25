Гонка на воздушных шарах «Кубок Вызова SharNN» назначена на завтра

Назначена дата старта "Кубка Вызова sharnn". Старт воздушных шаров запланирован на завтра, 26 февраля. Воздушные шары поднимутся в небо с территории Нижегородской Ярмарки и будут лететь в течение всего светового дня.

Победителем Кубка вызова станет тот, кто к 17.00 сможет улететь максимально далеко. Ориентировочно, вылет состоится в 07.00, точное время будет определено на месте исходя из фактической погодной ситуации.

К слову, «Кубок Вызова» проводится в Нижнем Новгороде в третий раз. В этом году в нем примут участие 5 рекордсменов России, один рекордсмен мира. Ранее организаторы сообщали, что в соревнованиях впервые участвуют женщины-пилоты.

Напомним, в этом году нижегородцы и даже жители области уже могли насладится великолепным зрелищем – шары поднимались в воздух в рождественские каникулы. Один из шаров приземлился во дворе дома на улице Полтавской к восторгу местных жителей и особенно ребятни. Некоторые пилоты долетели до Бора, и там приземлились на огороды местных жителей.

Напомним, нижегородские воздухоплаватели направили свои предложения в адрес «Проекта 800». И предложили украсить празднование 800-летия Нижнего Новгорода международным фестивалем воздухоплавания.