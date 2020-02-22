2020-02-22T17:24:51+03:00
Происшествия

В Нижнем Новгороде лихач устроил страшное ДТП с пострадавшими

Людей еле удалось вытащить из искореженной машины [фото]
Анна МИГАЛОВА
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Фото: https://vk.com/mdpsninoФото: https://vk.com/mdpsninoФото: СОЦСЕТИ
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Жуткая автомобильная авария с участием «Мазды» и «Жигулей» произошла в приволжской столице днем 22 февраля. Как сообщается в группе «Местоположение ДПС/ Нижний Новгород» «ВКонтакте», ДТП с пострадавшими случилось на улице Кима Сормовского района.

Фото: https://vk.com/mdpsnino Фото: СОЦСЕТИ

Фото: https://vk.com/mdpsninoФото: СОЦСЕТИ

По словам очевидцев, оказавшихся неподалеку от места происшествия, из-за аварии было ограничено движения транспорта.

- Никак не могут вытащить людей из зажатой машины. Ищите пути объезда! - предупредили нижегородцы.

Фото: https://vk.com/mdpsnino Фото: СОЦСЕТИ

Фото: https://vk.com/mdpsninoФото: СОЦСЕТИ

На месте ДТП работали сотрудники Госавтоинспекции и спасатели МЧС. Однако спустя некоторое время очевидцы сообщили, что пострадавших все же удалось вынуть из искореженных "Жигулей".

В пресс-службе Управления ГИБДД по Нижегородской области рассказали, что столкновение иномарки с отечественным авто произошло 22 февраля в 14.50. Предварительно, водитель «Мазды» выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «ВАЗ».

- Пока известно о двух пострадавших - 39-летнем водителе «Жигулей» и женщине, которая ехала с ним на пассажирском сидении. О характере повреждений информации нет, - заявил собеседник «Комсомолки».

ИСТОЧНИК KP.RU

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