В Нижнем Новгороде лихач устроил страшное ДТП с пострадавшими

Жуткая автомобильная авария с участием «Мазды» и «Жигулей» произошла в приволжской столице днем 22 февраля. Как сообщается в группе «Местоположение ДПС/ Нижний Новгород» «ВКонтакте», ДТП с пострадавшими случилось на улице Кима Сормовского района.

По словам очевидцев, оказавшихся неподалеку от места происшествия, из-за аварии было ограничено движения транспорта.

- Никак не могут вытащить людей из зажатой машины. Ищите пути объезда! - предупредили нижегородцы.

На месте ДТП работали сотрудники Госавтоинспекции и спасатели МЧС. Однако спустя некоторое время очевидцы сообщили, что пострадавших все же удалось вынуть из искореженных "Жигулей".

В пресс-службе Управления ГИБДД по Нижегородской области рассказали, что столкновение иномарки с отечественным авто произошло 22 февраля в 14.50. Предварительно, водитель «Мазды» выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «ВАЗ».

- Пока известно о двух пострадавших - 39-летнем водителе «Жигулей» и женщине, которая ехала с ним на пассажирском сидении. О характере повреждений информации нет, - заявил собеседник «Комсомолки».