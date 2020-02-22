Масленица 2020 в Нижнем Новгороде: полная программа праздника

Масленичную неделю, которая в этом году выпала на период с 24 февраля по 1 марта, отметят во всех районах Нижнего Новгорода. Однако главные народные гулянья (0+) ждут жителей приволжской столицы на территории Ярмарки, передает пресс-служба городской администрации.

Нижегородская ярмарка (ул. Совнаркомовская, 13)

С 12.00 до 18.00 на сцене перед Главным ярмарочным домом выступят фольклорные, коллективы. Также гостей ждут анимационная программа со скоморохами, потешные забавы и ремесленные мастер-классы. Участники смогут сплести лыковую куклу, расписать гипсовые фигурки и масленичные пряники, попробовать себя в гончарном мастерстве.

Автозаводский район

В 11.00 1 марта на площади центра культуры «Молодежный» (ул. Дьяконова, 25а) пройдет праздник «Ай, да Масленица!» В программе: конкурсы и масленичные забавы, лучшие номера от танцевальных и вокальных коллективов центра культуры.

В 12.00 1 марта в сквере имени Прыгунова будет организована концертно-развлекательная программа «Отворяй ворота, Масленица пришла». Автозаводцев будут встречать скоморохи, Баба-Яга и «Весна», прозвучат русские народные песни и частушки.

С 12.00 до 18.00 1 марта в парке культуры и отдыха пройдет яркая и красочная программа для детей и взрослых «Широкая Масленица», которая позволит окунуться в атмосферу старинного русского праздника.

Канавинский район

С 10.00 до 19.00 23-28 февраля и с 10.00 до 17.00 29 февраля на Нижегородской ярмарке (первый павильон) пройдет православная выставка-ярмарка «Широкая масленица». Пройдут кинопоказы, концерты, творческие мастер-классы. Кроме того, с показательными выступлениями по фланкировке шашкой выступят казаки.

С 12.30 до 17.00 1 марта в парке имени 1 Мая канавицев приглашают на «Широкую Масленицу!» В этом году праздник пройдет на двух площадках парка: с 13.00 - «Богатырская наша сила!», а с 14.00 - «Ай, да Масленица!». Будут дискотека, конкурсы и подарки.

Ленинский район

С 11.00 до 13.30 в парке «Дубки» (ул. Адмирала Макарова, 1) пройдут проводы русской зимы. Приветствовать будут Масленица и веселые скоморохи. Гостей ждут развлечения на любой вкус: детское интерактивное представление, конкурсы и подвижные игры, забавы и веселые эстафеты. Участники праздника смогут полакомиться самым главным блюдом масленичной недели - вкуснейшими блинами.

Московский район

В 12.00 24 февраля в музейно-выставочном центре «Микула» (ул. 50 лет Победы, 25) состоится мастер-класс по изготовлению народной куклы «Домашняя Масленица».

С 12.00 до 15.00 1 марта в зоопарке «Лимпопо» (ул. Ярошенко, 7б) также пройдут масленичные гуляния.

1 марта в доме культуры поселка Березовая пойма (ул. Лучистая, 10) пройдет театрализованное представление «Масленица во двор въезжает!» (время начала праздника можно уточнить по телефону 469-92-20).

Нижегородский район

В 12.00 28 февраля проводы зимы будут организованы на площадке по адресу Суетинская, 3, в 12.00 29 февраля - на стадионе «Водник» и на территории школы № 22 (ул. Верхнепечерская, 5а), в 11.00 1 марта - на территории школы № 103 (ул. Верхнепечерская, 10), в 12.00 1 марта - у «Красной горки» (ул. Усилова, 5), а в 13.30 1 марта - в деревне Новая у «Околицы». Жителей ждут весёлые игры, забавы и чай с блинами.

Приокский район

С 12.00 до 16.00 1 марта в парке «Приокский» («Швейцария») пройдет двойной праздник - Масленица и 85-летие района. В программе: традиционные масленичные гулянья, выступление лучших творческих коллективов, награждение участников проекта «Территория Приокский! Импульс молодых», работа аниматоров и фаер-шоу.

1 марта на площадке у храма в честь святого великомученика и целителя Пантелеимона (пр. Гагарина, 119 а) состоится «Казачья Масленица». В программе: выступление ансамбля песни и пляски «Казачий хутор», мастер-класс по рубки шашкой и полевая кухня.

Советский район

С 11.00 до 15.00 1 марта в парке имени А. С. Пушкина - районный праздник проводов зимы. На нем жители района встретятся с веселой Масленицей, скоморохами, ростовыми куклами и ряжеными. В парке будет несколько площадок: детский городок, где для ребят организуют катание на лошадях и карусели, а также прыжки на батуте; спортивный городок - лабиринт, прыжки в мешках, бои подушками, прыжки через длинную скакалку и толкание гири. Также пройдет конкурс по скоростному поеданию блинов. Для гостей «Широкой Масленицы» откроется «Город мастеров», где пройдут мастер-классы от учреждений дополнительного образования. Будет работать полевая кухня, организована праздничная торговля.

Сормовский район

В 12.00 26 февраля масленичные гулянья стартуют в соседском центре «СормовичЪ» (ул. Щербакова, 17). Активные жители микрорайонов «Центр Сормова» и улицы Вождей революции подготовят традиционное угощение - блины.

В 12.00 1 марта большой уличный праздник пройдет в Светлоярском парке, а также в сквере на проспекте Кораблестроителей (возле дома № 1). Для сормовичей подготовят угощение блинами и катание на лошадях.

В 13.00 1 марта Масленицу отпразднуют на Сормовском пятачке.

С 12.00 до 17.00 1 марта жителей района ждут проводы зимы в Сормовском парке.