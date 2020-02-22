Эскизы двух новых станций метро в Нижнем Новгороде сделают архитектор Борис Бернаскони и художник Борис Орлов

Архитектор Борис Бернаскони и художник Борис Орлов создадут эскизы проектов двух новых станций нижегородского метро - «Оперный театр» и «Сенная». Как сообщили в пресс-службе областного правительства, специалисты уже прибыли в Нижний Новгород, где вовсю знакомятся с местной подземкой.

В ходе встречи со столичными гостями замгубернатора Сергей Морозов отметил, что в оформлении станций можно отразить принятое в 2020 году решение о введении статуса «Город трудовой доблести». Также неплохо будет подчеркнуть самобытность приволжской столицы, используя современные тенденции в искусстве и архитектуре.

- Станции могут быть выполнены как в едином стиле, так и независимо друг от друга, - добавил чиновник.

Представление о том, какими новые станции видят Бернаскони и Орлов, появится лишь через несколько месяцев. Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области.

Представление о том, какими новые станции видят Бернаскони и Орлов, появится лишь через несколько месяцев. Свои идеи специалисты пока не озвучивают.

- В предстоящей работе нужно быть аккуратным, внимательным, деликатным. В оформлении станций должна быть в первую очередь энергетика: чтобы человек, войдя внутрь, сказал «Ах!» и надолго запомнил свое впечатление, - поделился Борис Орлов.

Сообщалось, что генплан Нижнего Новгорода от 2010 года предполагает расширение местной подземки по нескольким магистральным направлениям: это продление Сормовско-Мещерской линии до станции «Волга» на Мещере и вдоль Сормовского шоссе в Сормовском районе; продление Автозаводско-Нагорной линии до станций «Оперный театр» и «Сенная», а в Заречной части - до станции «Юго-западная».