«Стильный паренек»: 9-летний сын певицы Натали поразил новой стрижкой
Средний сын певицы Натали решил сменить имидж и выстриг себе короткую челку. Знаменитость обратилась к своим подписчикам с просьбой дать название необычной стрижке, которую, по всей видимости, мастер сделал в отсутствие родителей мальчика.
- Стрижка. Мальчик. Анатолий. 9 лет. Ира, есть ли у стрижки название? А вы бы какое название дали? - написала Натали в Инстаграме.
Подписчики в карман за словом не полезли и тут же принялись комментировать фотографии, на которых изображен эффектный блондин.
- Странная стрижка у мальчика, - отметила ulyana_tishina_.
- Аленушка! Вместо шапки. А вообще круто, прикольно, - добавил antonmarkelovmusic.
- Эта стрижка никак не для мальчика, - посчитала groiozdina.
- Стильный паренек, - констатировала fea_alisa_lisa_cat.
- Толя с этой прической похож на мальчика из фильма «Лысый нянь», - предположила kokorinanvkz.
Однако некоторые проигнорировали просьбу Натали и попросту стали писать, как сын похож на знаменитую мать. «Мамин сын… Только бы не испортил себя всякими тату и пирсингом», «Какой красивый мальчик у вас! И все ваши дети», «Мамин мальчик, очень похож» - написали фолловеры.
Однажды певица рассказала, как отучила своего среднего сына ругаться матом.
- Прошлым летом вернулся с улицы. Говорит: «Ничего мне не говори, я все равно буду разговаривать матом». «Как, - спрашиваю, - зачем?» Он отвечает: «Я хочу быть свободным!», - написала Натали.
Напомним, что певица Натали вышла замуж за Александра Рудина в августе 1991 года. В 2001 году появился их первенец - Арсений, спустя девять лет родился Анатолий. А недавно, в апреле 2017 года, Натали стала мамой в третий раз. Мальчика назвали Евгением.
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ИСТОЧНИК KP.RU