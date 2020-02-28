2020-02-28T13:49:16+03:00
Общество

Абоненты Tele2 Приволжья перешли на 4G-устройства

Наиболее востребованными у пользователей Tele2 остаются смартфоны Samsung и Xiaomi, третье место в рейтинге занимают гаджеты бренда Honor
Эльвира ОСИПОВА
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Фото: Tele2Фото: Tele2
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Tele2 проанализировала популярность устройств с поддержкой технологии 4G среди своих абонентов. Год к году их доля выросла до 58%. Наиболее востребованными у пользователей Tele2 остаются смартфоны Samsung и Xiaomi, третье место в рейтинге занимают гаджеты бренда Honor.

Мобильный оператор Tele2 оценил востребованность мобильных гаджетов среди своих абонентов. По итогам января 2020 года проникновение устройств с поддержкой технологии четвертого поколения в регионах Приволжья достигло 58%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года доля таких смартфонов в сети оператора выросла на 13 п.п. Массовое проникновение 4G-устройств компания связывает с развитием LTE-технологии в регионах – в 2019 году Tele2 практически сравняла 4G-покрытие с покрытием голосовой связью на всей территории Приволжья.

В части пользовательских предпочтений выбор абонентов сфокусировался вокруг трех ключевых брендов – Samsung, Xiaomi и Honor. Больше половины смартфонов абонентов Tele2 в Приволжье – это устройства именно этих производителей. Лидерство в тройке по-прежнему удерживает Samsung с долей 22%, однако популярность китайских вендоров стремительно растет. Также в число наиболее востребованных гаджетов клиентов оператора входят несколько моделей Apple. По итогам января 2020 года доля «яблочных» телефонов в базе Tele2 Приволжья достигла 9%.

В соответствии со спросом Tele2 постоянно обновляет ассортимент абонентских устройств в фирменной рознице. В салонах оператора представлена широкая линейка гаджетов с поддержкой 4G по привлекательным ценам. Посетители розничной сети Tele2 могут воспользоваться одним из предложений партнеров и приобрести смартфон в кредит или в рассрочку на выгодных условиях, а также принять участие в одной из действующих акций оператора и получить новое устройство со скидкой до 50%.

Алексей Сидоров, коммерческий директор макрорегиона «Волга» Tele2:

- За 2019 год абоненты Tele2 Приволжья окончательно сделали выбор в пользу 4G-устройств – уже две трети наших клиентов пользуются современными гаджетами с поддержкой технологии четвертого поколения. Высокую динамику мы связываем, прежде всего, с масштабным развитием технологии 4G в регионах и уверенным проникновением цифровых сервисов на базе мобильного интернета в повседневную жизнь. При этом смартфоны становятся все более доступными каждому пользователю. Например, у наших абонентов наиболее популярны гаджеты ценового сегмента от 5 до 10 тысяч рублей. Год к году их доля в общей базе Tele2 Приволжья выросла еще на 26%.

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