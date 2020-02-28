Жители аварийных домов Московского района пожаловались, что их собираются срочно выселить

Мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов пообещал лично контролировать ситуацию с расселением аварийных домов на улицах Менжинского,6, 50-летия Победы, 14 и 16, а также Евгения Никонова, 4. Об этом он заявил в ходе встречи с жителями Московского района 27 февраля.

Жители этих домов недовольны оценкой своего жилья и выкупной стоимостью, назначенной за квартиры. По их мнению, оценка несправедлива, а за предложенные деньги они смогут купить только жилье худшего качества вместо благоустроенных помещений.

На встречу с мэром жильцы домов пришли целым коллективом. Люди отметили, что за вечер прозвучало немало жалоб на то, что владельцы аварийного жилья годами не могут добиться расселения. При этом домам на улицах Менжинского, Никонова и 50-летия Победы срочно присвоили статус аварийных - едва ими заинтересовался застройщик.

Владимир Панов пообещал лично контролировать расселение аварийных домов в Московском районе

- Мы видим, что люди просят, чтобы дом признали аварийным, но их не расселяют. Мы же не просили нас признавать аварийными, но нас выселяют в срочном порядке. В региональной программе расселения ветхого и аварийного жилья, наши дома запланированы к расселению до 2023 года. Однако нас выселяют раньше по программе развития застроенных территорий. Все потому, что здесь срочно понадобилось построить дома, и мы должны выезжать в более худшие условия, чем у нас есть сейчас. У нас потолки 3,5 метра, никакая крыша не течет, у нас нигде ничего не рушится, мы живем в прекрасных отремонтированных квартирах в центре Московского района, - сообщила одна из жительниц.

Владимир Панов пообещал проводить встречи с жителями каждую неделю и организовать подробное разбирательство по каждой квартире индивидуально. Мэр также заверил жителей, что никакой срочности с расселением их домов нет.

- Действительно нет никакой срочности, все действия, которые сейчас совершаются, находятся в рамках развития застроенной территории. Дом признан аварийным, это происходит только в том случае, если идет деформация несущих конструкций, что может угрожать жизни при нахождению в этом здании. Поэтому первый вопрос сейчас, который мы с жителями обсуждали – это увидеть экспертизу. Если есть сомнения в достоверности экспертизы, то это уже отдельные действия, обращение в прокуратуру по проверке достоверности. Потому что, если эксперт сделал неправильное заключение - это вплоть до уголовного дела для него, - пояснил Владимир Панов.

Он также отметил, что дальнейшая работа по проблеме аварийных домов будет проходить в раках действующего законодательства. Мэр подтвердил, что аварийные дома должны быть расселены, и на них уже есть инвестор. Последний должен компенсировать городу стоимость всех расходов, которые он несет.

- Инвестор компенсирует городу стоимость всех расходов, которые город несет на расселение аварийного фонда. В том случае, если возникает ситуация со стоимостью, со сроками, мы здесь, безусловно, будем на стороне жителей. Но это не та ситуация, которая срочно горит, - подчеркнул глава города.

Напомним, «Комсомолка» уже писала о жалобах жителей дома на Менжинского, 6. Люди сообщили о невыгодной выкупной стоимости их аварийного жилья и решили выяснить, какие дома были взяты за эталон при оценке стоимости квадратного метра их квартир. Оказалось, что в пример были взяты здания, пребывающие в гораздо худшем состоянии.