Красота – лучший подарок: как правильно подготовиться к 8 марта

До километровых очередей в цветочные бутики и магазины с косметикой остались считанные дни. Самый прекрасный праздник весны – 8 марта – не за горами. Каждый мужчина ждет этот день с опаской, запасаясь деньгами и терпением, а женщины и девушки – с надеждой, что хотя бы в этом году подарки будут нужными и полезными.

И вот совет. Хотите сделать женщину счастливой – подарите ей красоту. Все бы ничего, но есть одна большая проблема: научиться выбирать из тысячи средств те самые, которые точно понравятся мамам, сестрам, девушкам и подругам.

В последнее время все больше ценится органическая, натуральная косметика, в составе которой отсутствуют вредные компоненты, вызывающие аллергию или раздражение на коже. Не стоит забывать, что причина может быть и в сомнительном производителе. Так кому же доверять?

Ученым, разработчикам новых технологий! Ведь кто кроме опытных химиков, медиков, биологов и технологов сможет создать универсальный продукт, который не навредит нашей коже, и сделает ее лучше. Мода – не главное, главное – польза! Именно такого принципа придерживаются создатели новой косметики LabYou, выпускающейся на базе Инжинирингового центра Нижегородского государственного университета имени Лобачевского.

Фото: LabYou

Несколько средств по уходу за кожей лица появились на рынке всего полгода назад, а уже стали популярны – косметику LabYou доставляют в разные уголки России и даже заграницу. А все благодаря натуральным компонентам в составе продукта. Более того, каждое из средств подходит для любого возраста, типа кожи и даже отлично справляется с функциями основы под макияж.

В качестве приятного бонуса при заказе на официальном сайте – бесплатная доставка по Нижнему Новгороду при покупке на сумму от 700 рублей, а по всей России – при покупке на сумму от 1000 рублей (Бесплатная доставка действует бессрочно). Косметику LabYou уже можно приобрести в сети аптек «Солнечное здоровье».

В преддверии 8 марта LabYou предлагает выбрать несколько подарочных наборов по уходу за кожей лица. «Комсомолка» ознакомилась с ними, протестировала и готова порекомендовать вам варианты на разную сумму.

Идеальный подарок на 695 рублей: мицеллярная вода LabYou Micellar cleansing water и базовый ночной крем для лица LabYou Night face Cream. Первое средство интенсивно увлажняет и подтягивает кожу, создавая лифтинг эффект лица, а второе - бережно очищает даже самую нежную и чувствительную кожу, склонную к появлению покраснений. Такой мицеллярной водой можно быстро и безопасно снять даже водостойкий макияж. В составе содержатся только натуральные и безопасные компоненты, не травмирующие кожу.

Идеальный подарок на 930 рублей: ночной крем для лица LabYou Night face cream, о котором мы говорили выше, и дневной крем для лица LabYou Day face cream. Он также увлажняет и защищает кожу, придает ей матовое сияние и мгновенную подтянутость на весь день. Уже с первого применения нормализует pH и выравнивает тон кожи, восстанавливает упругость и эластичность. Содержит только природные компоненты, производится без использования эмульгаторов и синтетических соединений. Здесь есть все аминокислоты и витамины, в которых нуждается кожа любой девушки и женщины.

Идеальный подарок на 1399 рублей: вся линейка LabYou в полном составе. Сюда входят дневной крем для лица LabYou Day face cream, ночной крем для лица LabYou Night face cream, мицеллярная вода LabYou Micellar cleansing water и гель LabYou Revitalizing Gel. Последний, кстати, должен быть в косметичке у каждой на случай непредвиденных обстоятельств, ведь именно такой гель удаляет несовершенства кожи и устраняет воспаления.

Кстати, в планах на ближайшее будущее у LabYou – выпуск серии средств по уходу за кожей рук и тела. С нетерпением ждем новинок, а пока покупаем правильные подарки близким и радуемся их красоте.

https://labyou.ru/

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