Выгодные выходные: Сбербанк объявляет о массовых скидках на подарки к праздникам

В честь 23 февраля и 8 марта клиенты Сбербанка могут поздравить своих родных и друзей, используя запоминающийся #wow-день, открыть промовклад «Лови весну» со ставкой 5% годовых и получить от 10 000 до 1 000 000 бонусов «Спасибо», покупая подарки из числа сервисов экосистемы Сбера.

#wow-день

Спецпроект Сбербанка позволяет вам сделать подарки себе и своим близким с впечатляющими скидками. Для этого достаточно зайти на страницу сервиса, и выбрать всё, что пожелаете. Праздничное меню со скидкой до 25% от службы доставки готовой еды Delivery Club; или 21 день подписки на пакеты услуг «Оптимум и START» от онлайн-кинотеатра Okko; или подписку на Английскую премьер-лигу от «Okko.Спорт» до самого конца сезона; или5 поездок на такси «Ситимобил» со скидкой 10%; или один месяц безлимитных консультаций с терапевтом и педиатром (23 руб. — с 14 по 23 февраля, 8 руб. — с 1 по 8 марта) — от DocDoc; или услуги сервиса по доставке продуктов «СберМаркет» со скидками 7% — с 14 февраля по 23 марта, и 8% — с 25 февраля по 31 марта; или подарки на маркетплейсе «Беру» со скидкой 50%.И много-много ещё чего вкусного!

Кстати на «Беру» можно оформить кредит, используя сервис онлайн-кредитования «Покупай со Сбербанком». Иными словами, вы можете купить любой подарок в кредит со своего телефона или компьютера, зайдя на страницу проекта, к которому уже подключились более 50 партнеров банка: компании Xiaomi, Philips, NewBalance, Lamoda, Thule, Henderson, Braun, YvesRoсher, Nintendo, MAC, 220 Вольт, Clinique и другие.

Да, чуть не забыли: каждый, кто воспользовался сервисами экосистемы Сбербанка с 14 февраля по 8 марта, получает возможность заработать от 10 000 до 1 000 000 бонусов «Спасибо»!

Вклад «Лови весну»

Откройте личный рублёвый вклад «Лови весну» на 5 месяцев под 5% годовых с 17 февраля по 17 марта 2020 года. При минимальной сумме вклада в 50 тысяч рублей и ставке 5% годовых вы можете неплохо увеличить капитал. Советуем сразу определиться с суммой, поскольку частично снять или пополнить счёт за время существования вклада не получится.

Оформить вклад можно в системе интернет-банкинга «Сбербанк Онлайн» и устройствах самообслуживания в любом регионе страны. В это же время и на тех же платформах можно заказать и оформить карты Gold и Platinum с автоматическим добавлением на счёт 1000 и 1500 бонусов «Спасибо» от Сбербанка.

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