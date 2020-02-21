Компания «ЛУКОЙЛ» поздравила ветеранов с Днем защитника Отечества

В преддверии 23-го февраля в Кстовском муниципальном районе прошло чествование самых уважаемых защитников Родины - ветеранов Великой Отечественной войны.

39 памятных подарков от Компании «ЛУКОЙЛ» были вручены ветеранам, проживающим на территории Кстовского района, пятерых из них заместитель генерального директора по связям с общественностью ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез», депутат Законодательного собрания Нижегородской области Антон Гребень поздравил лично. Он посетил ветеранов Великой Отечественной войны – бывших работников предприятия М.А. Денисова, Н.А. Егарева, И.С. Серова, И.К. Иконникова и А.Ф. Кузнецова.

- Сердечно поздравляю Вас c праздником – Днём защитника Отечества! В год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне этот праздник наполнен особенным смыслом. Мы склоняем головы перед светлой памятью наших земляков, отдавших свои жизни за Родину, говорим спасибо Вам, ветеранам, которые подарили нам мирное небо над головой и счастливую жизнь будущих поколений. Спасибо вам за ваш подвиг - такой замечательный пример для всех нас. Здоровья Вам и долголетия, бодрости духа, счастья и мира! – обратился к уважаемым ветеранам Антон Гребень.