Жильцы дома на улице Гайдара жалуются на необходимость оплачивать ОДН за арендаторов квартир на первом этаже

Жильцы дома №18 на улице Гайдара жалуются на необходимость оплачивать ОДН за своих соседей. Как сообщила редакции «Комсомолки» старшая по подъезду Вера Крылова, на первых этажах их дома есть несколько нежилых помещений, которые частное лицо сдает в аренду, как под офисы, так и под жилье.

- Распоряжается квартирами №№ 39,73,75 и 184 человек, который был председателем МЖК (Молодежного жилищного комитета). Потом, кстати, он работал в администрации. Согласно выпискам из Росреестра, на квартирах есть обременение, они находятся под арестом, который наложила администрация города. Но при этом он благополучно сдает их в аренду. В одной из квартир живут его внуки. Теперь этот человек собирается обратиться в суд, чтобы снять обременение и приватизировать квартиры. Якобы он это делает, чтобы квартиры получили учителя школы. Но это вранье – он это для своих внуков делать собирается, - рассказала Вера Крылова.

Женщина также сообщила, что в двух квартирах проживают граждане ближнего зарубежья. Сколько их там, она сказать затрудняется. Хотя особых неприятностей жильцам они не доставляют, все же полиция туда наведывалась.

Она также пояснила, что жильцы дома недовольны тем, что им приходится платить за муниципальные квартиры.

- Квартиры муниципальные, а деньги за свет и воду «разбрасываются» на всех жильцов, на ОДН. При этом деньги за аренду себе берет частное лицо, которое их сдает, хотя к квартирам не имеет отношения. Я пошла в ЖЭК, сказала, мол раз он сдает помещения, давайте эти деньги на дом, на обустройство двора. Мне ответили, что не имеют права этого делать, что квартиры муниципальные. После этого у нас возник вопрос, мы стали писать заявления в прокуратуру, администрацию района. В результате на квартиры был наложен арест, но на деле, воз и ныне там, - пожаловалась нижегородка.

Вера Крылова также рассказала, что раньше в арендуемых помещениях действовали детские клубы, располагались штаб Молодежного жилищного комитета и своя радиостанция. Теперь от них не осталось и следа, хотя в микрорайоне много детей и детские клубы им бы не помешали.

ОФИЦИАЛЬНО

В администрации Автозаводского района подтвердили, что сейчас некие люди пытаются признать права на муниципальные помещения в доме на Гайдара,18. Гражданские дела о признании прав на квартиры №№39,73 и 184 находятся в производстве Автозаводского районного суда. Что касается квартиры №75, то 27 января этого года суд отказался удовлетворить исковые требования претендента на помещение. Пока решение не вступило в законную силу.

- Администрация города, чьи интересы представляет администрация Автозаводского района, исковые требования граждан не признает, полагает их не подлежащими удовлетворению, решается вопрос о подаче встречных исков о выселении, освобождении помещений, - говорится в сообщении.

Как заверили в администрации, после вступления судебных решений в законную силу, они будут исполнены согласно требованиям процессуального законодательства.