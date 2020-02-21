Точность весов на рынках Дзержинска контролируют метрологи

Февраль завершается любимыми народными праздниками – День защитника Отечества и Масленица. А это – повышенный спрос на продукты питания. Два месяца назад в Дзержинске стартовал пилотный проект ЦСМ Росстандарта в Нижегородской области «Честные весы – честная торговля». Проект поддержан администрацией г. Дзержинска. Цель – обеспечить достоверность средств измерений (весов), которые используются продавцами в процессе торговли. Как уточняют в ЦСМ, для каждого типа весов устанавливается свой межповерочный интервал. Как правило, весы должны поверяться один раз в год. Если не будет обеспечен надлежащий контроль за весами, средства измерений могут показывать некорректные данные.

В конце декабря 2019 года эксперты Государственного регионального центра стандартизации, метрологии и испытаний в Нижегородской области совместно с представителями администрации Дзержинска проверили весовое оборудование на Центральном рынке на корректность работы и своевременное прохождение поверки. На приборы, которые успешно прошли проверку, была размещена специальная наклейка-стикер – специальный знак для потребителя, который гарантирует: здесь точно не обвесят. Такую же проверку прошли и контрольные весы.

На этом проект не закончился. Еженедельно эксперты Дзержинского филиала ЦСМ проверяют точность показаний тех весов, которые обозначены стикерами проекта, чтобы исключить случаи так называемого «подкручивания» весов или других уловок, на которые идут нерадивые продавцы ради сиюминутной выгоды.

«Проект набирает обороты. Но уже сегодня в ходе опросов жители говорят, что стали обращать внимание на наклейки и отдавать предпочтения тем торговым точкам, где они есть. Для них это гарантия того, что их не обманут. Это наша социальная ответственность. Мы стремимся к тому, чтобы честные весы работали во всех торговых точках региона», - отметил директор Нижегородского ЦСМ Денис Миронов.

«Защита прав потребителей – это своего рода инструмент, который мотивирует продавцов совершенствоваться и становиться лучше. Когда покупатели сами будут контролировать процесс, тогда будет повышаться качество сферы услуг. К тому же и сами предприниматели понимают необходимость корректной работы с потребителями. В администрацию города уже обращаются с просьбой проверить весовое оборудование и на других торговых точках. Это значит, что проект «Честные весы – честная торговля» востребован как со стороны потребителей, так и со стороны бизнеса», - отметил глава города Дзержинска Иван Носков.

В ближайшее время в пилотный проект войдут и другие торговые точки Дзержинска.