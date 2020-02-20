Будущее благоустройство улицы Карла-Маркса обсудили жители города Арзамаса с представителями Института развития городской среды Нижегородской области. Свои пожелания и замечания озвучили более 100 человек, пришедших на первое обсуждение концепции проекта.

Как сообщили в ИРГСНО, улица Карла Маркса является главной улицей города. Одной из основных ее проблем арзамасцы считают интенсивный дорожный трафик. Не устраивает жителей также плохое состояние дороги, нехватка освещения и облик фасадов зданий.

По мнению участников встречи, сквозное движение автотранспорта на улице нужно ограничить, а ее саму сделать пешеходной или хотя бы односторонней. Там не хватает мест для отдыха, велодорожек, уличных скульптур и информационных стендов. Арзамасцы также просят обновить озеленение и решить проблему стихийной парковки.

Сделать велодорожки и ограничить движение транспорта попросили на улице Карла-Маркса жители Арзамаса. ФОТО: ИРГСНО

Жители предлагают благоустроить и окрестные территории Сорочинских прудов, привести в порядок водонапорную башню, сделав ее доступной для посетителей.

- Кроме того, жители Арзамаса высказались за устройство площадок возле Парка Победы и предложили рассмотреть возможность установки скульптур историческим персонажам города, провести реконструкцию кинотеатра «Искра» с сохранением исторического облика. Предусмотреть озеленение территории всей улицы Карла Маркса, а также разместить инфоматы и информационные таблички на исторических строениях, - сообщили в институте.

В результате встречи, специалистам Интитута предстоит обработать все комментарии, после чего будет создана предварительная концепция благоустройства. Первые результаты ИНГСНО обещает опубликовать на своем сайте уже в марте этого года.

В Институте также напомнили о том, что оставить свои пожелания по реконструкции улицы можно в онлайн анкете.

Напомним, концепция благоустройства улицы Карла Маркса будет претендовать на участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2021-2022 годах. В случае победы, проект получит от Минстроя России денежный грант, который потратит на реконструкцию улицы.