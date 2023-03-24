Потепление до +8 и дожди ожидаются в Нижнем Новгороде на выходных

Погода будет стоять пасмурная. Фото: Иван МАКЕЕВ

Выходные в Нижнем Новгороде будут хмурыми и слякотными. Резиновые сапоги и зонты горожанам точно пригодятся.

В пятницу, 24 марта, с утра и до самого вечера ожидается небольшой дождь. Днем столбики термометров будут колебаться от +5 до +6 градусов. К ночи похолодает до +3 градусов. Ветер сменит три направления, его скорость достигнет 4,9 метра в секунду.

Суббота выдастся пасмурной. Синоптики обещают, что с утра температура воздуха поднимется до +5 градусов, а к обеду станет ещё теплее до +8 градусов. В течение дня ожидаются небольшие дожди. Влажность воздуха составит 78-95%, а атмосферное давление – 743-747 миллиметров ртутного столба.

В воскресенье, 26 марта, в городе будет по-прежнему хмуро и сыро. С утра температура воздуха установится на отметке +4 градуса, а днём и вечером будет колебаться от +5 до +6 градусов. В первой половине дня ожидается восточный ветер со скоростью до 2,9 метра в секунду. Во второй половине дня будет дуть южный ветер, его скорость достигнет 3,1 метра в секунду.

Напомним, что ранее специалисты дали прогноз по паводку в Нижегородской области в 2023 году. Наибольшая вероятность подтоплений прогнозируется в Гагинском и Кстовском районах. Существует вероятность размыва участка автодороги в Починковском районе.

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