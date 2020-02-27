2020-02-27T15:35:14+03:00
Общество

В Нижнем Новгороде состоялась презентация программы устойчивого развития компании «ЛУКОЙЛ»

Участники обсудили политику и стратегию Компании в области социальной ответственности и устойчивого развития
Эльвира ОСИПОВА
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Фото: ЛУКОЙЛФото: ЛУКОЙЛ
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26 февраля в Торгово-промышленной палате Нижегородской области состоялся круглый стол на тему «Ответственное взаимодействие бизнеса и власти, направленное на развитие региона» с участием представителей ПАО «ЛУКОЙЛ», органов власти и общественности.

В мероприятии приняли участие Председатель Комитета по экологии и природопользованию Законодательного Cобрания Нижегородской области Владислав Атмахов, Министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Сергей Злобин, заместитель Министра экологии и природных ресурсов Нижегородской области Александр Гриднев, Генеральный директор Торгово-промышленной палаты Нижегородской области Иван Разуваев, Начальник Управления региональных коммуникаций ПАО «ЛУКОЙЛ» Владимир Герасимов, а также представители общественных объединений, некоммерческих организаций, культурных и образовательных учреждений и средств массовой информации.

Участники обсудили политику и стратегию Компании в области социальной ответственности и устойчивого развития, систему управления социальными инвестициями и благотворительной деятельностью, помимо этого, победители Конкурса социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ» прошлого года выступили с презентациями своих инициатив, реализованных благодаря поддержке Компании.

- Компания «ЛУКОЙЛ» уделяет большое внимание программе устойчивого развития и программе корпоративной социальной ответственности. Сегодня для нас очень важно, чтобы регионы присутствия Компании развивались, чтобы реализовывались проекты, чтобы наши предприятия приносили пользу региону и его жителям. В программе есть целый ряд направлений. В первую очередь это направления, связанные с экологией, с правами человека. Мы стараемся работать таким образом, чтобы наша программа устойчивого развития соответствовала тем глобальным принципам, установленными ООН, – отметил в своем выступлении Начальник Управления региональных коммуникаций ПАО «ЛУКОЙЛ» Владимир Герасимов.

Важность экологической деятельности и социальной политики Компании «ЛУКОЙЛ» отметил Владислав Атмахов, председатель Комитета по экологии и природопользованию Законодательного Собрания Нижегородской области, и Александр Гриднев, заместитель министра экологии и природных ресурсов Нижегородской области.

- Поддержка органами власти и бизнесом общественных проектов во всех сферах жизни сегодня стала хорошим трендом. Отчасти благодаря тому, что крупные предприятия уже давно ввели эту практику. Компания «ЛУКОЙЛ» доказывает свою социальную ответственность в том числе поддержкой проектов, созданных для улучшения экологической ситуации в стране и регионе. Надеемся, что и в этом году общественники-экологи будут достаточно активны, и большинство проектов получат дальнейшее развитие, - подчеркнул Александр Гриднев.

Сергей Злобин, министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, подчеркнул роль Компании «ЛУКОЙЛ» в развитии молодежной политики региона.

В мероприятии также приняли участие директор Благотворительного экологического фонда «Цивилизация» Светлана Васильева и руководитель департамента специальных проектов АНО «Центр 800» Екатерина Чудакова.

- Для нас очень важны такие мероприятия - это возможность поговорить с общественностью и органами власти в свободной форме. Редкий шанс обменяться мнениями и услышать пожелания, подчерпнуть что-то новое, чтобы продолжить развиваться в нужном направлении, - прокомментировал встречу заместитель генерального директора по связям с общественностью ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез», депутат Законодательного Собрания Нижегородской области Антон Гребень.

- Значение данного мероприятия трудно переоценить, поскольку передовые технологии ПАО «ЛУКОЙЛ» имеют действительно уникальный характер. Нам очень приятно, что наши московские коллеги приехали в Нижегородскую область и представили свой опыт работы, - сказал генеральный директор ТПП Нижегородской области Иван Разуваев.

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