ЛУКОЙЛ объявляет старт конкурса социальных и культурных проектов в республиках Чувашия, Мордовия, Марий эл, Вологодской, Владимирской, Ярославской областях в 2020 году

27 февраля в конференц-зале Торгово-промышленной палаты Чувашской Республики в рамках круглого стола на тему «Ответственное взаимодействие бизнеса и власти, направленное на развитие региона» с участием представителей ПАО «ЛУКОЙЛ», органов власти Республики Чувашия и общественности состоялось открытие Конкурса социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ». Об этом сообщает компания "ЛУКОЙЛ".

В мероприятии приняли участие член Комитета Государственной Думы по образованию и науке Алена Игоревна Аршинова, президент ТПП Чувашской Республики Игорь Владимирович Кустарин, первый заместитель министра образования и молодежной политики Чувашской Республики Алевтина Николаевна Федорова, Начальник Управления региональных коммуникаций ПАО «ЛУКОЙЛ» Владимир Евгеньевич Герасимов, региональный управляющий ООО «ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт» Андрей Николаевич Гридин, а также более 40 представителей некоммерческих организаций, муниципальных и бюджетных учреждений.

- У нас стало доброй традицией собираться здесь, в Торгово-промышленной палате Чувашской Республики, и давать старт Конкурсу социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ». Я рад сообщить, что в этом году мы снова открываем и проводим этот конкурс. Приятно видеть, какие результаты мы получаем в итоге, когда из небольших инициатив, которые получают поддержку Компании, вырастают проекты республиканские и федеральные. Для нас это означает дополнительную возможность посмотреть шире на какие-то другие проекты. В этом году мы ждем от вас новых заявок. Дерзайте, мы ждем ваших идей!- сказал в своем приветственном слове Начальник Управления региональных коммуникаций ПАО «ЛУКОЙЛ» Владимир Евгеньевич Герасимов.

В рамках мероприятия озвучены условия Конкурса 2020 года, освящена реализация одного из проектов-победителей Конкурса прошлого года - Чувашской Республиканской организации Общероссийской общественной организации ветеранов «Российский Союз ветеранов».

Кроме того, в рамках круглого стола участники церемонии смогли пообщаться с организаторами конкурса и задать вопросы, касающиеся условий подачи заявки, принципов отбора проектов, оформления документов, системы отчетности.

За годы существования конкурса социальных и культурных проектов было воплощено в жизнь множество идей, направленных на развитие спорта, детского творчества, культуры, популяризацию здорового образа жизни, образования в области экологической ответственности. Компания "ЛУКОЙЛ" продолжает реализовывать программу оказания благотворительной помощи. Грантовая поддержка будет оказана проектам некоммерческого сектора в республиках Чувашия, Мордовия, Марий Эл, Вологодской, Владимирской и Ярославской областях.

Для справки:

Конкурс социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ» реализуется Компанией в Республике Чувашия с 2012 года. Организаторами проведения Конкурса в регионах являются предприятия Группы «ЛУКОЙЛ» и Благотворительный фонд «ЛУКОЙЛ».

Основная цель Конкурса — поддержка проектов и инициатив местных сообществ в решении актуальных проблем территорий, создание условий для увеличения числа активных граждан и организаций, способных реализовать яркие социальные идеи в своем регионе, а также повышение эффективности благотворительной помощи.

Ознакомиться с итогами, а также получить дополнительную информацию о Конкурсе можно на официальном сайте ПАО «ЛУКОЙЛ» (раздел "Ответственность").