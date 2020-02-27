2020-02-27T15:07:06+03:00
Общество

Нижегородский магазин заплатит огромный штраф за продажу трусов с рисунком конопли

Решение было вынесено судом в середине февраля
Валерия ГРОМОВА
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Нижегородский магазин заплатит огромный штраф за продажу трусов с рисунком коноплиНижегородский магазин заплатит огромный штраф за продажу трусов с рисунком коноплиФото: СОЦСЕТИ
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Чего только ни увидишь на прилавках магазинов в наши дни: из-за разнообразия принтов и рисунков одежду можно подобрать буквально на любой вкус и цвет. Но думал ли продавец трусов в одном из магазинов Богородска, что безобидная торговля когда-нибудь дойдет до суда?

Хозяин торговой точки даже не знал, что нарисованный на вещах листок - ничто иное, как конопля. А вот сотрудники правоохранительных органов моментально заметили открытую рекламу запрещенного в России вещества. В мае прошлого года на магазин был составлен протокол об административном правонарушении за пропаганду наркотиков.

Через несколько месяцев дело было передано в суд. В результате в феврале 2020 года было вынесено решение – оштрафовать хозяина магазина на 800 тысяч рублей. Постановление пока еще не вступило в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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