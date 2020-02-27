2020-02-27T12:15:09+03:00
Экономика

Банк УРАЛСИБ и АО «УРАЛСИБ Жизнь» запускают программу накопительного страхования жизни «Управляй будущим»

Клиентами могут выступать физические лица не моложе 18 и не старше 65 лет на момент окончания договора
Эльвира ОСИПОВА
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Фото: УРАЛСИБФото: УРАЛСИБ
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ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и АО «УРАЛСИБ Жизнь» предлагают программу накопительного страхования жизни (НСЖ) «Управляй будущим», которая за счет регулярных взносов и страховой составляющей позволяет накопить крупную сумму к определенному событию и одновременно получить финансовую защиту в случае непредвиденных обстоятельств, связанных с жизнью и здоровьем. Также программа предусматривает адресную передачу денег близкому человеку к конкретному сроку за счет единовременного взноса.

Программа НСЖ «Управляй будущим» доступна в рублях и в долларах США. Срок страхования - от 5 до 30 лет. Клиентами могут выступать физические лица не моложе 18 и не старше 65 лет на момент окончания договора, а в случае применения программы «Управляй будущим Лайт» для передачи капитала – до 100 лет на момент окончания договора.

Программа дает возможность гибкой оплаты взносов – с ежемесячной, ежеквартальной, полугодовой и годовой периодичностью, либо единовременным взносом.

Получить страховые выплаты в случае смерти владельца полиса НСЖ может один или несколько наследников по закону или указанных в договоре выгодоприобретателей.

Получить более подробную информацию об условиях программы накопительного страхования жизни «Управляй будущим» можно в отделениях Банка и по телефону 8-800-250-57-57.

Программа предлагается Партнером Банка – АО «УРАЛСИБ Жизнь». Лицензия БАНКА РОССИИ СЖ №3987 и СЛ №3987 от 20.07.2016. Адрес: 117342, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 65 корп.1. С информацией о деятельности страховщика можно ознакомиться на сайте страховщика www.uralsib-life.ru. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» является агентом АО «УРАЛСИБ Жизнь» и в рамках заключенного между указанными лицами агентского договора осуществляет действия, связанные с привлечением клиентов и взаимодействием с ними.

Справка:

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.

Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «ВB-» Fitch Ratings,

«B» Standard&Poor’s и «B2» Moody’s Investors Service, а также рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ-» (RU).

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 февраля 2020 года насчитывает: 6 филиалов, 271 точку продаж, 1 563 банкомата, 528 платежных терминалов.

Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» – единое технологическое решение для банков-партнеров.

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