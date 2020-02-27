Университет бизнеса УРАЛСИБ провел «Практикум для предпринимателей в Нижнем Новгороде»

В Нижнем Новгороде состоялся «Практикум для предпринимателей», организованный Университетом бизнеса Банка УРАЛСИБ. Бесплатная открытая конференция для представителей бизнеса состоялась при поддержке Агентства по развитию кластерной политики и предпринимательства Нижегородской области (АНО «АРКПП НО»). Партнером мероприятия выступила компания «Статус» (Нижний Новгород).

Участие в мероприятии приняли более 130 гостей из числа собственников бизнеса, топ-менеджмента компаний и финансовых директоров Нижнего Новгорода и области. Эксперты и гости мероприятия обсудили тренды в маркетинге, стратегии развития команды и продаж, инструменты по продвижению и финансированию бизнеса.

«Уже второй год в Нижнем Новгороде проходит практикум для предпринимателей Университета бизнеса Банка УРАЛСИБ, и число слушателей Университета среди нижегородских предпринимателей постоянно растет. Каждый раз, в соответствии с запросами предпринимателей, мы подбираем новые темы выступлений. Но неизменными остаются острота дискуссий и продуктивный поиск неординарных решений для развития бизнеса», - отметила в своей вступительной речи директор Нижегородской территориальной дирекции ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Юлия Баранник.

Фото: УРАЛСИБ

С докладами о мерах государственной поддержки предпринимательства на конференции выступили начальник сектора аналитической работы Министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Евгений Хохлов и заместитель директора АНО «Центр инноваций социальной сферы Нижегородской области» Андрей Марков. Управляющий партнер НПК «Статус» Ксения Фролова рассказала о налоговой безопасности бизнеса в 2020 году.

Предприниматель и основатель международной Академии бизнес-ассистентов Танзиля Гарипова рассказала об эффективном делегировании как способе развития бизнеса, а руководитель сервисов fakelikeinfo.ru и Adinblog.ru Павел Аминев - о том, как подобрать эффективного блогера для рекламы. Ольга Ходакова, руководитель «Студии имиджа речи Ольги Ходаковой» в ходе своего выступления показала несколько упражнений по технике речи и дыханию. Постоянный преподаватель Университета бизнеса, основатель и гендиректор Центра информационной поддержки бизнеса «Аспект» Кристина Петрухнова провела презентацию «Продажи х10. Технология точечных аргументов».

На мастер-классе основателя digital-агентства Градус° Павла Боревича участники мероприятия смогли в режиме он-лайн установить рекламные настройки для привлечения клиентов в Instagram.

Традиционно в рамках мероприятия состоялся круглый стол с бизнес-разборами на темы из области маркетинга, продаж, командообразования и финансирования. В ходе разбора эксперты – Юлия Баранник, Кристина Петрухнова, Павел Аминев и IT-специалист компании textback.ru Даниил Баженов - ответили на вопросы участников мероприятия, а гости, в свою очередь, смогли скорректировать стратегию развития своих компаний.

Фото: УРАЛСИБ

Справка:

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.

Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «ВB-» Fitch Ratings,

«B» Standard&Poor’s и «B2» Moody’s Investors Service, а также рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ-» (RU).

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 февраля 2020 года насчитывает: 6 филиалов, 271 точку продаж, 1 563 банкомата, 528 платежных терминалов.

Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» – единое технологическое решение для банков-партнеров.