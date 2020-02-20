2020-02-20T17:06:50+03:00
Общество

Фасад дома на Ильинской улице, который снесла снегоуборочная техника, восстановят после экспертизы

«Комсомолка» узнала, за чей счет будет ремонтироваться старинное здание [видео]
Анастасия НАЗАРОВА
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При движении задним ходом водитель автогрейдера не убедился в безопасности маневра.При движении задним ходом водитель автогрейдера не убедился в безопасности маневра.
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Снегоуборочная техника, снесшая угол старинного дома на Ильинской улице в Нижнем Новгороде, принадлежит муниципальному МП «Ремонт и эксплуатация дорог Автозаводского района». Об этом «КП-Нижний Новгород» сообщили на предприятии «РЭД».

Выяснилось, что при движении задним ходом водитель автогрейдера не убедился в безопасности маневра и въехал в кирпичный фасад.

- Восстановление поврежденной стены здания возможно лишь после проведения независимой экспертизы, которая определит перечень и виды работ. Также с результатами экспертизы на руках будет понятно, сколько денег потребуется на ремонт, - уточнил собеседник «Комсомолки».

Добавим, что ремонтироваться фасад старинного дома, пережившего реставрацию в 2019 году, будет за счет средств страховой компании. При этом, если сумма ущерба превысит страховку, то собственнику здания придется потребовать возмещение ущерба в полном объеме с виновника ДТП, в том числе через суд.

Напомним, обычная уборка снега на Ильинке 19 февраля обернулась настоящей катастрофой. Водитель грейдера врезался в старинный дом, отреставрированный в прошлом году. Очевидец снял последствия аварии на видео и выложил в социальных сетях.

СПРАВКА «КП»

Дом № 41 по Ильинской улице был построен в 1839-1848 годах архитекторами Георгом Кизеветтером и Львом Фостиковым. В нем некогда жили мещане Обросимовы, перебравшиеся в Нижний Новгород из Балахны в 1822 году. 8 февраля 1946 года дом сгорел. Дмитрий Васильевич Обросимов обратился в Нижегородскую строительную комиссию за разрешением отремонтировать дом, «не изменяя ничего в наружности фасада». При этом просил выдать ссуду. Но денег не дали, и в начале 1848 года Обросимовы вынуждены были продать сгоревший дом мещанке Козловой. Та быстренько отремонтировала здание, заложив при этом аркаду первого этажа и превратив лавки в жилые помещения. В таком виде дом сохранился до сих пор.

Грейдер снес угол старинного дома на Ильинке.Видео: https://vk.com/bezcenznn

ИСТОЧНИК KP.RU

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