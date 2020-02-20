«Их осталось четыре»: «Комсомолка» выяснила, куда исчезли контактные зоопарки в Нижнем Новгороде

Повсеместного закрытия не будет

С 1 января 2020 года в России вступил в силу закон об ответственном обращении с животными. Целый ряд его положений касается так называемых контактных зоопарков. Нижний Новгород можно назвать одним из флагманов этой индустрии - еще пару лет назад подобные заведения можно было найти едва ли не в каждом торговом центре. «Комсомолка» выяснила, что изменилось в этом году и что стало со вчерашними питомцами контактных зоопарков.

- Вопреки расхожему мнению, принятие этого закона не означает, что подобные заведения полностью прекратят свое существование, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Нижегородской области. - Законодательство запрещает использовать животных, только если контакт с ними является основной целью мероприятия. В других случаях они могут продолжить свою деятельность.

Енот Жужа приехал в зоопарк совсем крошкой.Фото: Ольга АЛЕКСЕЕВА

Правда, для этого должно быть соблюдено несколько условий. Во-первых, для каждого животного оборудована специальная зона, недоступная для людей. Там сооружается укрытие для животного. Во-вторых, каждый обитатель зоопарка должен иметь возможность отказаться от контакта с людьми. Другими словами, в любой момент он может свободно уйти в сделанное для него укрытие.

Разошлись по частникам

Тем не менее без закрытий не обошлось. По данным регионального Госветнадзора, за последнее время в Нижегородской области прекратили свое существование сразу семь контактных зоопарков. Животных оттуда передали в частные руки и в другие зоопарки. В какие именно - история умалчивает. Однако в самом известном нижегородском зоопарке «Лимпопо» никого из «контактных обитателей» не появилось.

Черепаху Диму в прежнем доме использовали вместо мяча.Фото: Ольга АЛЕКСЕЕВА

- Обращений от контактных зоопарков с просьбой о принятии животных к нам не поступало, - рассказала «Комсомолке» помощник директора зоопарка «Лимпопо» Ирина Винокурова. - Вопрос передачи животного с юридической точки зрения довольно сложный. У владельца животного должны быть правоустанавливающие документы. Далее стороны договариваются о стоимости либо о безвозмездной передаче животного, заключают соответствующий договор. Комплект документов включает в себя договор, акт приема-передачи, ветеринарное свидетельство и паспорт животного.

Учитывая всю сложность процедуры передачи животного в другой зоопарк, многие вчерашние обитатели «контактников» перекочевали в частные руки. Объявлений о продаже экзотических животных было пруд пруди на специализированных сайтах.

Всего в зоопарке насчитывается около 200 животных.Фото: Ольга АЛЕКСЕЕВА

«Стали зоомагазином»

Один из немногих уцелевших контактных зоопарков в Нижнем Новгороде - это «Ярмарка животных» на Казанском шоссе. До недавнего времени он назывался «Трогай, гладь, корми». Однако в связи с новым законом вывеску пришлось сменить. И это далеко не единственное изменение в работе заведения.

- Если раньше все наши посетители могли свободно покормить или погладить животное, то сейчас контакт с ними исключен, - рассказывает владелец зоопарка Полина Леснова. - Теперь на них можно только смотреть и если кто-то из них приглянулся - купить. Сейчас мы уже не зоопарк, а скорее зоомагазин.

На площади около 360 квадратных метров располагается порядка 200 животных - это с учетом всех мелких грызунов вроде хомяков, шиншилл и мышек. Львиная доля из них - пушистики с незавидной судьбой.

- К примеру, енот Жужа приехал к нам совсем крошкой. У него был лордоз позвоночника и врожденный дефицит кальция, - вспоминает Полина, показывая нам очаровательного зверька. - Чтобы его выходить и поставить на лапки, пришлось строить ему специальный стеклянный короб для позвоночника. Почти два года он провел на уколах и специальной диете - по четыре часа мы ему варили холодцы, чтобы кости пришли в норму. В результате мы его вылечили и оставили себе. Кому бы еще он такой был нужен? А вот эта пожилая хорчиха к нам приехала из московского контактного зоопарка с мышечной дистрофией - там она несколько месяцев прожила в переноске. Тоже довольно долго пришлось ее лечить.

Для каждого зверька оборудован специальный вольер.Фото: Ольга АЛЕКСЕЕВА

Таких историй в заведении наберется не один десяток: есть целый вольер кроликов, от которых отказались прежние хозяева, есть черепаха Дима, которого использовала вместо мяча детвора в многодетной семье. То, что в своем новом доме всем им живется куда лучше, видно даже по тем трогательным отношениям, которые здесь царят: каждый питомец норовит лизнуть сотрудников, вильнуть хвостиком и погладиться. Впрочем, с некоторыми обитателями в связи с новым законом заведению все же пришлось расстаться. Все они попали в список запрещенных животных.

- На горнолыжную базу от нас уехали две чернобурки, - вспоминает Полина. - А зеленую мартышку Мартина пришлось отдать в частные руки в Иркутск. Конечно, мы по ним очень скучаем. Понятия не имеем, почему они оказались в перечне запрещенных.

В ожидании лицензии

Нынешняя «Ярмарка животных» еще не теряет надежды вернуть себе статус зоопарка - слишком уж тяжело владельцам расставаться со своими питомцами. Формально для этого у заведения есть все условия - в срок до 1 января 2022 года все подобные организации должны пройти лицензирование и получить соответствующий сертификат.

Ото всех этих кроликов раньше отказались хозяева.Фото: Ольга АЛЕКСЕЕВА

- Сейчас лицензированию подлежит использование животных в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях и океанариумах, - рассказали в региональном Госветнадзоре. - Лицензированием будет заниматься управление Россельхознадзора.

Со своей стороны владельцы подобных заведений готовы соблюсти все требования. Правда, в чем эти требования состоят, пока не очень понятно.

- Пока перечень требований к подобным заведениям не разработан, - рассказывает Полина Леснова. - Чиновники обещают, что они поступят в ближайшие месяцы. Будем надеяться, что нам удастся их выполнить и снова стать зоопарком.

Каждый год в зоопарке случается пополнение.Фото: Ольга АЛЕКСЕЕВА

КОНКРЕТНО

По данным регионального управления Госветнадзора из 11 контактных зоопарков на территории области сохранилось четыре:

ООО «Сормовский парк»

ООО «Зоопарк Лимпопо»

ООО «Парк им. 1 Мая»

«Ярмарка животных»

Для многих животных контактный зоопарк единственное спасение от гибели.Фото: Ольга АЛЕКСЕЕВА

КОМПЕТЕНТНО

Анатолий Кулаков, ветеринарный врач:

- Для многих животных попадание в контактный зоопарк является единственным спасением от гибели. Я лично знаю владельца одного такого заведения, который десятками скупает животных в зверохозяйствах, где они выращиваются на убой - на шубы, шапки, воротники. Среди прочих у него живет соболь окраса «баргузин» - из-за редкого окраса их априори не оставляют в живых. А у него он живет уже четвертый год. Все животные очень ручные, и общение с человеком не представляет для них никакой угрозы. И таких примеров очень много. Как-то раз я оперировал декоративного кролика из контактного зоопарка, которому исполнилось 17 лет. А в естественной среде средняя продолжительность их жизни составляет около трех лет. Так что для некоторых жизнь в зоопарке становится панацеей.