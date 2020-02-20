Память Бориса Немцова почтут в Нижнем Новгороде

Соратники и единомышленники Бориса Немцова намерены организовать памятные мероприятия в честь первого губернатора Нижегородской области 27 февраля. Об этом «Комсомолке» сообщил глава Фонда памяти митрополита Нижегородского и Арзамасского Николая Анатолий Козерадский.

В частности, запланировано возложение цветов к дому с барельефом на улице Агрономической, где проживал Борис Немцов. Кроме того, инициативная группа намерена установить портрет экс-губернатора на Театральной площади утром (около 11:00). Все желающие смогут принести и возложить к нему цветы.

Как отметил Анатолий Козерадский, что в этот день также состоятся встречи людей, которым довелось работать с Борисом Немцовым.

- Наша инициативная группа считает, что первого губернатора Нижегородской области нужно помнить, знать о его делах, о том, сколь много он сделал для решения проблем переходного времени, которых было огромное количество после разрушения прежнего государственного устройства. Нижний Новгород тогда называли столицей реформ. Фонд памяти митрополита Николая, постоянно вспоминает людей, которые много работали с владыкой. У него были очень хорошие отношения с Борисом Ефимовичем, поэтому мы считаем, что его необходимо вспомнить, - сказал Анатолий Козерадский.

Он также добавил, что об инициативе соратников Бориса Немцова узнал заместитель губернатора Нижегородской области Евгений Люлин. Он пригласил инициативную группу на совещание, в ходе которого обсуждался перечень мероприятий, посвященных памяти первого нижегородского губернатора.