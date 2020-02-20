«Раскидало в разные стороны»: Жуткое ДТП произошло на трассе Нижний Новгород - Киров

Страшная автомобильная авария произошла в Краснобаковском районе вечером 19 февраля. Водитель «Жигулей» выехал на встречную полосу и врезался в крутую иномарку.

- От удара машины раскидало в разные стороны, - сообщается в нижегородском паблике «Регион-52».

Фото: «Экипаж. Хроника происшествий»Фото: СОЦСЕТИ

В пресс-службе Управления ГИБДД по Нижегородской области уточнили, что автокатастрофа случилась в 17.15 на 177 километре трассы Нижний Новгород - Киров. 26-летний водитель автомобиля ВАЗ 2105 пошел на обгон, но, выехав на полосу встречного движения, врезался в «Мерседес». В результате ДТП различные травмы получили виновник аварии, водитель и пассажир иномарки.

Фото: «Экипаж. Хроника происшествий»Фото: СОЦСЕТИ

- У молодого водителя отечественного авто открытая черепно-мозговая травма и перелом правого бедра. Водитель «Мерседеса» 1978 года рождения ушиб правое плечо, а женщина 1977 года рождения, ехавшая в его машине, сломала ребра. Всем троим понадобилась госпитализация, - рассказали в пресс-службе ГИБДД.

Тем временем соцсети обсуждают произошедшее накануне вечером, отметив, что иномарка при столкновении практически не пострадала в отличие от «Жигулей».

- Жига в утиль. Странно как-то, ведь в грудь бьют и кричат о качестве, - отметил Евгений Штерн.

- Ох, уж эти «Жигули». Водители в них думают, что сидят за рулем иномарки, видимо, и лихачат. В итоге страдают неповинные люди, - добавила Ирина Офигеновна.

- У «Мерина» даже лобовое не лопнуло, - подметил Алексей Тарасов.