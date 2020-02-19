Эксперты «Манго Телеком» предложили учиться ораторскому мастерству в кол-центрах

Делать яркие презентации на конференциях и быть убедительным на совещаниях - полезный навык. В «Манго Телеком» нашли параллель между подготовкой ораторов и обучением операторов кол-центров.

Голос

Операторы кол-центров всегда говорят достаточно громко и четко артикулируют. Иначе по телефону их просто не услышат или не поймут. И еще выбирают правильный темп речи. Нельзя говорить слишком быстро, тогда звук окружения поглотит и растворит голос. Нельзя говорить слишком медленно: зачастую слушателя это раздражает. Необходимо работать с интонациями. Например, вопросы должны звучать как вопросы, а не как неуверенные утверждения. Правильное звучание - основа успешного выступления на публике, резюмируют в «Манго Телеком».

Краткость и конкретика

Классическое правило презентации: 10-20-30. Десять слайдов, двадцать минут, надписи тридцатым шрифтом. Иными словами, мысль должна быть отточена и раскрываться минимумом средств за минимум времени. Как отмечают специалисты «Манго Телеком», у продавца по телефону почти никогда не бывает возможности говорить так долго, но лучшие из них успевают за это время информировать, формировать потребности, полностью убеждать клиента и выставлять счет. Точно так же должен работать доклад - быстро и эффективно «закрывать сделку» со слушателями.

План

Операторы кол-центров работают по скриптам. Перед глазами появляется реплика, затем в компьютере отмечается реакция на нее собеседника, и компьютер выдает новую подсказку, продвигая разговор к цели. Но хороший продавец не читает с экрана, а лишь придерживается структуры, в которую «зашита» переговорная тактика. И никогда от нее не отступает, потому что скрипт отточен на тысячах звонков, и самодеятельность может привести к провалу. В применении к публичному выступлению это означает, что нужно иметь четкий план доклада и неукоснительно ему следовать. Неопытный спикер легко отвлекается на другую тему и может погрузиться в излишние подробности. В этом случае аудитория не получает из доклада четкого сообщения, не услышит аргументы, а только теряется в дебрях многочисленных смыслов, которые наплодил выступающий.

Работа над ошибками

Руководитель кол-центра проводит много времени в наушниках. Он слушает записи разговоров с клиентами, чтобы понять, в какой момент все пошло не так и исправить ошибку. Или, если находится исключительно удачный прием, делится им с командой и старается научить всех. Этот подход отлично подходит для презентаций. Эксперты советуют начинающим ораторам с теми же целями записывать свои выступления.