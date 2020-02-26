2020-02-26T12:37:55+03:00
Общество

Александр Котюсов: «Борис Немцов открыл Нижний Новгород и область для страны и мира»

27 февраля в приволжской столице пройдут мероприятия в честь Дня памяти первого губернатора
Валерия ГРОМОВА
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Борис Немцов трагически погиб пять лет назадБорис Немцов трагически погиб пять лет назад
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В четверг, 27 февраля 2020 года, в Нижнем Новгороде пройдут мероприятия в честь Дня памяти первого губернатора Нижегородской области Бориса Немцова, трагически погибшего пять лет назад.

В 10 часов утра на Театральной площади установят фотографию Немцова, куда его близкие и жители города смогут возложить цветы и написать добрые слова в память о первом главе региона в специальную книгу. А в 13:00 пройдет встреча у дома, где жил Немцов, по адресу: улица Агрономическая, 134.

На мероприятия нижегородцев пригласили близкие и соратники погибшего губернатора Нижегородской области. По словам первого мэра приволжской столицы Дмитрия Беднякова, 27 февраля для всех стал важным событием.

- Он был первым губернатором, Козерадский был первым председателем Законодательного собрания, я был первым мэром Нижнего Новгорода. Мы вместе работали и, я считаю, много добились, много очень хорошего сделали. Я считаю, что это день памяти человека, который сделал очень много позитивного для Нижегородской области. Борис Немцов всегда был первым. Борис был впереди всех, был заводилой, его слушали, на него обращали внимание. Этим он привлекал и был любим очень большим количеством людей, - подчеркнул Бедяняков.

Александр Котюсов, который работал помощником и пресс-секретарем Немцова, признался, что часто вспоминает, как приходил к нему в институт, как они вместе решали там уравнения и обсуждали научные проблемы.

- Я знал Бориса Немцова, знал когда он не был ни губернатором, ни первым вице-премьером. Он был молодым ученым в желтых штанах и с огромной шевелюрой. Но больше всего конечно вспоминаю ту свободу которая была, когда он уже был губернатором. Борис Немцов открыл Нижний Новгород и Нижегородскую область для страны и для мира. Он сделал наш город узнаваемым и уважаемым, - рассказал Котюсов.

По словам депутата думы Нижнего Новгорода первого созыва и руководителя проекта развития территории «Рождественская сторона» Александра Серикова, одной из заслуг Немцова можно назвать то, что он продемонстрировал всем образец преемственности власти, когда возглавил Нижегородскую область.

- В его правительстве в большинстве своем оказались хорошие профессионально подготовленные кадры облисполкома и областного комитета партии. 27 февраля на мероприятиях Дня памяти Бориса Немцова соберутся друзья, товарищи, которые работали с первым нижегородским губернатором в очень непростое время смены строя, - заявил Сериков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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