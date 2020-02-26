Solid Natura: 100 % натуральные корма для кошек и собак

Solid Natura – бренд профессиональных влажных кормов высокого класса для собак и кошек, которые производятся на ООО «Елецкий мясокомбинат» в России. Все сырье закупается только у лучших отечественных производителей, в состав попадают только свежие ингредиенты, прошедшие строгий контроль и признанные пригодными в питании человека (категория human grade).

Одним из неоспоримых достоинств кормов Solid Natura является отсутствие в составе искусственных антиоксидантов и консервантов (таких, как BHT и BHA, этоксиквин, пропиленгликоль), усилителей вкуса, красителей, ГМО, благодаря чему значительно снижается риск пищевой непереносимости и аллергии.

Solid Natura – 100 % натурально.

В кормах Solid Natura отсутствуют зерновые (кроме серии Selection) и соя, а основу всех рационов составляют ингредиенты, содержащие белок высокой биологической ценности. Особенно стоить отметить, что в состав обязательно входит свежее охлаждённое мясо, которое не только значительно повышает вкусовую привлекательность корма, но и обогащает рацион незаменимыми аминокислотами, которые улучшают структуру шерсти и делают её густой и блестящей. В серии Holistic для собак и кошек только свежее мясо. В серии Premium для собак лучшее из свежих субпродуктов. В серии Dinner для собак и кошек нежный фарш из свежего мяса и лучшего из свежих субпродуктов. В серии Selection для собак большая экономичная упаковка со свежим мясом и лучшим из свежих субпродуктов.

Благодаря высокому содержанию животного белка рационы Solid Natura для кошек и собак отличаются высокой усвояемостью, обеспечивающей очень экономичный расход корма.

Диетический корм.

Корма Solid Natura серии Holistic является монобелковыми (в качестве животного белка используется только один источник вида мяса), поэтому их можно использовать в качестве диеты и избежать возникновения аллергической реакции у собак или кошек.