Нижегородские хоккеисты вышли в плей-офф Кубка Гагарина, обыграв финский «Йокерит»

Нижегородское «Торпедо» обыграло финский «Йокерит» в матче за выход в плей-офф Кубка Гагарина 25 февраля 2020 года. Игра прошла на льду КРК «Нагорный» в приволжской столице и завершилась со счетом 3:1.

Исход встречи решился еще в первом периоде: шайбы в ворота финского клуба забросили Джордан Шредер, Тай Ретти и Кирилл Ураков. Команды сражались до последней секунды и показали зрителям отличный хоккей.

Фото: официальная страница "Торпедо" Вконтакте

Соперник, с которым «Торпедо» предстоит бороться за Кубок Гагарина, пока неизвестен. Кстати, это будет седьмой подряд плей-офф Кубка Гагарина в истории нижегородского клуба.

Фото: официальная страница "Торпедо" Вконтакте

С победой над «Йокеритом» команду поздравил и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

- Думаю, что эту игру все нижегородские поклонники хоккея смотрели с замиранием сердца. Завершающаяся регулярная часть сезона оказалась достаточно неровной: за яркими победами шла череда досадных поражений. Много забивали, но много и пропускали, заставляя понервничать болельщиков. Но это и есть настоящий хоккей, - подчеркнул он.

ХРОНИКА СОБЫТИЙ

В прошлом году нижегородское «Торпедо» сражалось за Кубок Гагарина с астанинским «Барысом». Каждый матч был очень напряженным - команды постоянно забирали друг у друга преимущество. К сожалению, итоговый счет серии составил 3:4, и нашим хоккеистам пришлось завершить сезон. Тогда главный тренер команды Дэвид Немировски рассказал "Комсомолке", что после плей-офф у него остался неприятный осадок.