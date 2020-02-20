Нижегородский Бэнкси украсил стену плиткой с Элвисом Пресли

На доме №220 появилась плитка с изображением Элвиса Пресли. Автор работы Бэнкси Нижегородский сообщил об этом на своей странице в социальной сети.

«Кто-то притоптывает ногой, кто-то прищелкивает пальцами, а кто-то покачивается туда-сюда. Я просто сделал все это сразу», — эту цитату культового американского певца выбрал Бэнкси для описания своего творения.

Изображенный на плитке перстень в виде головы льва украшен кристаллами Swarovski, утверждает автор.

Напомним, ранее на нижегородских улицах появились Led Zeppelin, Дэвид Боуи, Петр Мамонов, музыкальный ангел, «Queen», Джимми Хэндрикс и другие.

В своем интервью «Комсомольской правде в Нижнем Новгороде» Бэнкси Нижегородский рассказал, как он выбирает знаменитостей и в чем идея его творчества: «не в том, чтобы ее старательно нарисовать кисточкой, а чтобы взять и приклеить портрет знаменитого рокера там, где никто не ожидал. Как пел Борис Гребенщиков, мы живем в неритмичной стране. Вот поэтому хочется видеть на своих улицах ритмически гениальных людей».

Увы, миниатюрные арт-объекты нижегородских художников недолговечны. Они привлекают внимание вандалов, воришек, да и просто подвержены влиянию погоды, как, например, миниатюра «Рогатка» Ивана Серого.