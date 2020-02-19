Нижегородский зоопарк «Мишутка» ожидают дополнительные проверки

Дополнительные проверки ожидают нижегородский зоопарк «Мишутка», судьба которого беспокоит ряд активистов. Вопрос размещения зверинца в парке «Швейцария» губернатор Нижегородской области Глеб Никитин обсудил на встрече с представителями общественности 19 февраля.

- Прошу прокуратуру Нижегородской области провести дополнительную проверку по данному вопросу и дать свое окончательное заключение. Основываясь на нем, соответствующие службы и администрация города должны принять решение. Это полностью компетенция муниципалитета, - подчеркнул губернатор.

Активисты сообщили, что обеспокоены информацией касательно возможного капитального строительства на месте зоопарка. Глеб Никитин опроверг эти слухи.

-Это неправда. Никакого строительства там не предполагается, у меня нет такой информации. Необходимо провести дополнительный анализ ситуации, руководствуясь гуманным отношением к животным и законодательством», - сказал Глеб Никитин.

Глава региона также предложил руководителю регионального исполкома РО ОНФ в Нижегородской области Алексею Алехину приступить к формированию экспертной группы для обсуждения данного вопроса.